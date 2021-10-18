Com passaporte, quem recusa vacina vai se isolar por escolha própria

Passaporte da vacina: aplicativo Conecte SUS permite o o controle da vacinação contra a Covid-19 na palma da mão Crédito: Ministério da Saúde/Divulgação

Mesmo levando-se em consideração que é nesse amplo recorte que se encontra também quem está cumprindo o intervalo entre as duas doses, o percentual é alto demais, porque muitos já estão aptos a recebê-la. Atualmente, o governo estadual garante que há livre oferta em todos os municípios, mas há registros de pessoas ainda com dificuldade de agendamento nos sites das prefeituras. O acesso, portanto, ainda precisa ser facilitado. Mas, ao mesmo tempo, há outras circunstâncias em que a decisão por não vacinar é pessoal. Se a regra for devidamente cumprida, a permissão do acesso a eventos aos completamente imunizados passa a ser um estímulo para as pessoas completarem o esquema vacinal.

Com o Espírito Santo prestes a derrubar todas as restrições nas microrregiões em risco muito baixo , as atividades econômicas, sociais e culturais estarão liberadas, mas com a exigência da apresentação do comprovante das duas doses. A imposição independe da quantidade de participantes presentes. É o esquema vacinal completo que vai garantir o direito de entrada, o que é a forma mais racional de prevenir novos surtos.

As vidas profissional e estudantil também podem ser radicalmente afetadas pela recusa. No serviço público estadual, 2.235 mil funcionários não aceitaram tomar a vacina contra a Covid-19, de acordo com o secretário de Saúde, Nésio Fernandes. Se mantiverem a posição, eles vão sofrer procedimento administrativo que pode levar à demissão. E uma lei também exige o cartão de vacinação em dia para a matrícula escolar em toda a rede pública e privada até os 18 anos

O que tem preocupado as autoridades de saúde pública é a queda do ritmo da vacinação no Estado, o que não pode mais ser atribuído à falta de imunizantes. Há duas semanas, a aplicação diária não ultrapassou 26 mil, inferior aos números diários registrados nos meses de agosto e setembro, quando eram registradas entre 40 e 50 mil pessoas vacinadas em um dia. Em 21 de agosto, foram 123 mil doses aplicadas.

A vacinação foi motivo de festa durante todo o ano de 2021, e assim precisa continuar. Os dados da Sesa mostram que a AstraZeneca é a mais comum entre os que não estão com a vacinação completa, o que pode ser explicado pelas reações que foram registradas na primeira dose. O receio não pode ser maior do que esse compromisso social e pessoal, que vai garantir um retorno mais tranquilo à normalidade. E não custa lembrar que todas as vacinas são seguras.