Mudança no ICMS do combustível: o fim justifica os meios?

A escalada no Brasil está atrelada ao preço do barril, em alta, e à desvalorização do câmbio Crédito: Vitor Jubini

Ao decidir que essa é a melhor estratégia para frear os preços, os deputados corroboram a narrativa que vem sendo construída pelo governo federal e pela própria Petrobras de que o tributo estadual seria o principal culpado pela gasolina nas alturas. O que já está comprovado ser uma falácia.

Aqui cabe uma ressalva: é incontestável que o brasileiro paga impostos demais, uma onerosa carga tributária sem as devidas contrapartidas. A incidência dos tributos no consumo, da forma como se dá atualmente, promove a injustiça tributária que deveria ser alvo de uma reforma ampla, simplificadora. Mas a questão é que a responsabilização do ICMS pela disparada dos preços dos combustíveis é muito oportuna na guerra federativa que se instalou no país desde a pandemia: é mais fácil culpar os governadores do que assumir as próprias responsabilidades.

A solução encaminhada por Arthur Lira, que apesar de não ter sido a proposta do Planalto também cai bem para o governo Bolsonaro, precisa encontrar mais resistência no Senado . Pelo bem do país, não pode passar. Mas de antemão já se encaminha para a judicialização, por violar a autonomia dos Estados.

A demagogia de se lançar o ICMS aos leões mostra que tanto o governo federal quanto os parlamentares preferem a solução mais fácil e popular, ao olhar do contribuinte/eleitor. Mesmo que ela não resolva o problema na raiz. O novo cálculo, em um primeiro momento, pode até fazer o preço cair nas bombas, mas não é perene. Quando a base de preços para estipular o imposto fixo estiver alta, o efeito será contrário no bolso.

Falta disposição política para tratar o assunto com a seriedade que merece. Na composição do preço dos combustíveis, a parte que cabe à Petrobras é a que representa a maior fatia do valor que chega ao consumidor. A escalada no Brasil está atrelada ao preço do barril, em alta, e à desvalorização do câmbio. Não há uma política de amortecimento, a Petrobras segue monopolista. Sem concorrência, é o consumidor que paga a conta da conjuntura econômica desfavorável.

O presidente Jair Bolsonaro, em meio ao calor da aprovação da proposta de congelamento do ICMS na Câmara, chegou a falar nesta quinta-feira (14) que "tem vontade de privatizar a Petrobras". "Vou ver com a equipe econômica o que a gente pode fazer porque, o que acontece? Eu não posso, não é controlar, não posso melhor direcionar o preço do combustível, mas quando [ele] aumenta a culpa é minha".