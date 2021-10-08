Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Com novo mapa de risco, vacina vai garantir proteção à saúde e à economia
Opinião da Gazeta

Com novo mapa de risco, vacina vai garantir proteção à saúde e à economia

Nunca se esteve, desde o início da crise sanitária, tão perto de um retorno seguro à rotina pré-pandemia, mesmo que ainda mantendo certos cuidados

Públicado em 

08 out 2021 às 02:00

Colunista

Idosos
Há plena oferta de vacinas no Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Márcia Leal
Os dados da vacinação contra a Covid-19 nos municípios capixabas serão um dos principais indicadores do novo Mapa de Risco — que passa a valer a partir de 8 de novembro com a inclusão da categoria "risco muito baixo" — por questões óbvias: a cobertura vacinal, no atual estágio da pandemia, é o que vai determinar a segurança da retomada total das atividades econômicas, com restrições mínimas.
O que deixa ainda mais evidente que a imunização é uma atitude individual com impacto na coletividade que vai além até mesmo da saúde: os setores de comércio, serviços, educação, eventos... tudo o que movimenta a vida urbana passa a se relacionar com o alcance das vacinas.
Uma decisão que só foi possível de ser sacramentada agora, com mais de 91,20% da população adulta do Estado vacinada com a primeira dose, o que representa 2,7 milhões de pessoas. Como reforçou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, o Espírito Santo atingiu um status de plena oferta no qual  "praticamente todos os municípios capixabas estão ofertando vacinas à livre demanda". Um cenário que vai permitir a determinação das novas regras com isonomia entre os municípios, uma vez que não há escassez de vacinas em nenhuma região do Estado.

Veja Também

No ES, uso de máscara continuará obrigatório nos eventos em locais de risco muito baixo

Risco muito baixo: entenda como vão funcionar escolas, comércio e eventos no ES

Veja as regiões do ES que devem ir primeiro para o risco muito baixo

Mas as cidades não serão mais avaliadas individualmente, e sim as suas microrregiões. Há dez delas no Estado. E a meta de vacinação será determinante para que sejam tingidas de azul no Mapa de Risco. As regras são: 80% da população acima dos 18 anos com as duas doses; 90% da população dos adolescentes de 12 a 17 anos com a primeira dose; e 90% dos idosos com a terceira dose.
É mais um fator a convencer os 9,75% da população que não estão vacinados, ou 269 mil pessoas, a buscarem a imunização. Reportagem recente deste jornal mostrou que esse grupo responde atualmente por 41,77% da demanda de internação hospitalar no sistema público de saúde no Estado. A falta de proteção tem exercido uma pressão na rede hospitalar que poderia ser evitada com uma decisão racional.
As vacinas protegeram a humanidade durante todo o século XX, permitiram um aumento da expectativa de vida. Negacionismo em relação às vacinas, durante uma pandemia, é negar uma obviedade. Com o novo Mapa de Risco, essa decisão vai ser também crucial para a migração das cidades para o risco muito baixo.
Se alguma das microrregiões alcançar a classificação, ela entrará em uma nova fase de gestão da pandemia sem possibilidade de retroceder à classificação anterior — excluindo-se o caso de o Estado enfrentar uma nova onda da pandemia. Até mesmo shows e eventos estarão liberados com capacidade total. Estar vacinado passa a ser relevante demais para o retorno a uma normalidade quase completa, exceto pelo fato de que o uso de máscara continuará sendo exigido.
Nunca se esteve, desde o início da crise sanitária, tão perto de um retorno seguro à rotina pré-pandemia, mesmo que ainda mantendo certos cuidados. Quanto mais pessoas tomarem a vacina, atualmente disponível para todos os adultos, mais rápido ficará "tudo azul" para o Espírito Santo.

LEIA MAIS 

Espírito Santo precisa de união em favor de ferrovias

Prisão de fabricantes de armas no ES tem impacto na infraestrutura do crime

Quem lava dinheiro para organizações criminosas ajuda a financiar a violência

Golpes na internet exigem estratégias eficientes de segurança pública

Boa gestão da água não pode ser lembrada apenas em períodos de seca

Tópicos Relacionados

Economia Governo do ES SESA Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados