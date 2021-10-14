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Mudança na regra

Como votaram os deputados do ES no projeto que fixa ICMS dos combustíveis

Dos 10 deputados federais do Espírito Santo, oito participaram da votação. Mudança visa a reduzir preços, mas pode acarretar queda na arrecadação de impostos

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 10:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2021 às 10:12
Bancada do Espírito Santo na Câmara dos Deputados
Bancada do Espírito Santo na Câmara é composta por 10 deputados Crédito: Câmara dos Deputados
Na noite de quarta-feira (13), a Câmara dos Deputados aprovou, por 392 votos a 71, um projeto de lei que institui mudanças na cobrança de ICMS de combustíveis nos estados e no Distrito Federal.
O texto fixa o ICMS numa alíquota em reais e usa o valor médio dos últimos dois anos para calcular o valor do imposto estadual em cima dos combustíveis.
A ideia é frear a alta dos preços dessa categoria de produtos, mas pode levar perda de arrecadação de impostos. O Espírito Santo, por exemplo, calcula que perderá cerca de R$ 35 milhões por mês com a mudança. 
Segundo levantamento da Secretaria da Fazenda estadual (Sefaz), ao todo o governo do Estado deixa de receber R$ 323 milhões por ano e as cidades capixabas perdem R$ 107 milhões.
Mas para que a proposta entre em vigor, é preciso ser aprovada no Senado, onde encontra resistência.
Dos 10 deputados federais do Espírito Santo, oito votaram. Todos eles foram favoráveis ao projeto. Confira quem votou:
  • Amaro Neto (Republicanos) SIM
  • Da Vitória (Cidadania) SIM
  • Soraya Manato (PSL) SIM
  • Felipe Rigoni (PSB) SIM
  • Helder Salomão (PT) SIM
  • Lauriete (PSC) SIM
  • Norma Ayub (DEM) SIM
  • Ted Conti (PSB) SIM
Não estavam presentes na votação os deputados Neucimar Fraga (PSD) e Evair de Melo (PP).

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