Como votaram os deputados do ES no projeto que fixa ICMS dos combustíveis

Bancada do Espírito Santo na Câmara é composta por 10 deputados Crédito: Câmara dos Deputados

O texto fixa o ICMS numa alíquota em reais e usa o valor médio dos últimos dois anos para calcular o valor do imposto estadual em cima dos combustíveis.

A ideia é frear a alta dos preços dessa categoria de produtos, mas pode levar perda de arrecadação de impostos. O Espírito Santo, por exemplo, calcula que perderá cerca de R$ 35 milhões por mês com a mudança.

Mas para que a proposta entre em vigor, é preciso ser aprovada no Senado, onde encontra resistência.

Dos 10 deputados federais do Espírito Santo, oito votaram. Todos eles foram favoráveis ao projeto. Confira quem votou:

Amaro Neto (Republicanos) SIM

Da Vitória (Cidadania) SIM

Soraya Manato (PSL) SIM

Felipe Rigoni (PSB) SIM

Helder Salomão (PT) SIM

Lauriete (PSC) SIM

Norma Ayub (DEM) SIM

Ted Conti (PSB) SIM