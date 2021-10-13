Mortes nas estradas no são retrato da imprudência e da insegurança viária

Colisão entre dois veículos na BR 101, em Aracruz, matou um casal no último dia 4 Crédito: Eduardo Dias | TV Gazeta Norte

O acidente envolvendo uma van e um carro de passeio na noite do último domingo (10) na ES 456, em Aracruz, provocou a morte de três adolescentes . Até o fechamento deste editorial, outras quatro pessoas estavam entre os feridos, uma delas em estado grave. É mais um episódio trágico no trânsito, que colocou um ponto final precoce na vida desses três jovens.

Todos os acidentes listados, segundo relatos, foram colisões frontais. Especialistas não se cansam de dizer que é uma das circunstâncias mais mortais no trânsito, sobretudo quando envolvem excesso de velocidade. Quase invariavelmente as tragédias poderiam ser evitadas com direção segura, sem ultrapassagens indevidas, e estradas mais amplas e modernas.

A imprudência ao volante acaba provocando acidentes que poderiam ser evitados. Os flagrantes de ultrapassagens feitas em faixas contínua são comuns na estrada, a pressa falando mais alto do que o cuidado; nesses casos, é a impaciência dos motoristas que controla o volante. Por sorte, muitos escapam de acidentes graves. Mas é justamente esse o problema: não é o acaso que deve guiar as decisões de quem dirige, mas a certeza da segurança.

Na BR 101, vale acrescentar que essas colisões frontais, que matam tanto mas estradas, serão reduzidas significativamente com a duplicação da via. Os acidentes da semana passada na estrada federal mostram o quanto o atraso no início das obras provoca prejuízos humanos. A modernização da BR 101 tem potencial para reduzir a carnificina nas estradas capixabas.