Serra abre mais de 6,5 mil vagas para vacinação contra a Covid-19 nesta segunda (18)

Na Serra serão colocadas mais de 6,5 mil vagas de vacinação aos munícipes nesta segunda (18) Crédito: Carlos Alberto Silva

6.575 vagas disponíveis no município da Grade Vitória e os agendamentos devem ser feitos no Prefeitura da Serra disponibiliza, a partir das 18h desta segunda-feira (18), novas vagas para vacinação contra o vírus da Covid-19. Os imunizantes são voltados para a aplicação da primeira, segunda e terceira doses. Ao todo, serãodisponíveis no município da Grade Vitória e os agendamentos devem ser feitos no site da prefeitura serrana

A vacinação acontece nesta quarta (20), quinta (21) e sexta-feira (22), nas Unidades de Saúde do município.

SEGUNDA DOSE

Pfizer: para aqueles que receberam a primeira dose até o dia 21 de agosto ;

para aqueles que receberam a primeira dose ; AstraZeneca: para as pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 11 de agosto ;

para as pessoas que tomaram a primeira dose ; Coronavac: para aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 22 de setembro.

TERCEIRA DOSE

Idosos acima dos 60 anos: para as pessoas que tomaram a última dose até pelo menos cinco meses ( até o dia 20 de maio );

para as pessoas que tomaram a última dose até pelo menos cinco meses ( ); Alto grau de imunossupressão: para aqueles que receberam a última dose há 28 dias (até o dia 22 de setembro).

VACINAÇÃO SEM AGENDAMENTO

Ainda nesta segunda-feira (18), das 10h às 17h, acontece vacinação por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento, no L2 do Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. A ação distribui doses da vacina Pfizer.

Os imunizantes serão destinados à aplicação da primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos, segunda dose para pessoas com 18 anos ou mais, dose de reforço para idosos acima dos 60 anos que tenham tomado a última dose há cinco meses, profissionais da saúde que tenham recebido a última dose há cinco meses e pessoas com alto grau de imunossupressão que tenham tomado a última dose há 28 dias.

É necessário apresentar documento pessoal com foto, CPF e cartão do SUS.

TESTAGEM RÁPIDA PARA SÍFILIS

O mês de outubro, além de focar na prevenção contra o câncer de mama (Outubro Rosa), também tem o objetivo de focar na prevenção, diagnóstico e orientação contra a sífilis (Outubro Verde), principalmente a congênita.

A sífilis congênita é a infecção do feto, ou seja, da criança na barriga da mãe. Dessa forma, a gestante precisa ter a doença para transmiti-la ao bebê. Pensando neste problema, a Saúde da Serra visa diagnosticar e tratar todos que necessitam.

Com isso, nos 19, 21 e 23 de outubro, as equipes do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) realizarão testes em três pontos do município da Serra. Por dia, serão disponibilizados 100 testes por livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamento.

DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS