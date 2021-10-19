Covid-19: ES registra 12.788 mortes e chega a 599.994 casos confirmados

ES está próximo de alcançar a marca de 600 mil casos de Covid-19 Crédito: Freepik

Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.661. Na sequência, aparece Vila Velha (75.326), seguida por Vitória (65.722) e Cariacica (45.352). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.520), que fica na Região Sul do Estado.

Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.305 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.575. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.856 contaminações.

Até esta terça-feira, mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 575.814, com um acréscimo de 852 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO