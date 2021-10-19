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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.788 mortes e chega a 599.994 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 670 novas infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (19) no Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2021 às 17:19

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 17:19

O novo coronavírus causa da Covid-19
ES está próximo de alcançar a marca de 600 mil casos de Covid-19 Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.788 mortes e 599.994 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 14 óbitos e 670 novas infecções, conforme dados divulgados nesta terça-feira (19) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 75.661. Na sequência, aparece Vila Velha (75.326), seguida por Vitória (65.722) e Cariacica (45.352). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.520), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.305 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.575. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.856 contaminações.
Até esta terça-feira, mais de 2,1 milhões testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu e chegou a 575.814, com um acréscimo de 852 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.102.216 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 1.900.911 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.269 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 154.265 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos profissionais da saúde.

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