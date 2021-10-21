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Vacinação contra a Covid

ES vai oferecer atendimento psicológico a quem tem "medo de agulha"

Segundo a Sesa, a estratégia será adotada para garantir que mais capixabas tenham acesso à imunização contra a Covid-'19

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 12:48

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

21 out 2021 às 12:48
Vacina Coronavac
Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Quem tem medo extremo de agulha (aicmofobia) e, por isso, ainda não tomou a vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo poderá receber apoio psicológico e até sedação na hora da aplicação do imunizante.
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou nesta quinta-feira (21) que está fazendo um censo para identificar e localizar os capixabas que sofrem dessa fobia.
O cadastro deve ser feito na Plataforma Vacina e Confia, que fornece dados relacionados à pandemia da Covid-19 nos municípios capixabas. As informações servirão como base para que o Estado defina as ações para alcançar o público.
O secretário Nésio Fernandes informou que mais de 300 pessoas já confeccionaram a autodeclaração disponível na ferramenta. O sistema deve permanecer acessível até o fim deste mês.
"No início de novembro teremos condições de alcançar essa população com diversas estratégias de apoio psicológico, e em alguns casos, até de sedação, para garantir que todos tenham acesso à vacinação contra o Sars-CoV-2", declara Fernandes.
As estratégias podem incluir orientação, abordagem psicológica, presença de alguém que seja próximo de quem deseja ser vacinado para dar suporte afetivo e, em alguns casos, a aplicação de medicamentos sedativos administrados por vias orais.
Outra novidade é que, a partir desta sexta-feira (22), será possível acompanhar o status da vacinação de todos os municípios o avanço da imunização em cada microrregião a cada 10 minutos. 

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