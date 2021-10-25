Covid-19: Serra oferece mais de 6,5 mil vagas de agendamento nesta segunda (25)

A Prefeitura da Serra abre, a partir das 18h desta segunda-feira (25), novas vagas para agendamento da vacina contra a Covid-19. Ao todo, serão 6.590 vagas destinadas à aplicação da 1ª, 2ª e 3ª doses.
Os imunizantes são voltados para adolescentes de 12 a 17 anos, pessoas com 18 anos ou mais, idosos acima dos 60 anos e pessoas com alto grau de imunossupressão.
SEGUNDA DOSE
- Pessoas que receberam a vacina da Pfizer até o dia 1º de setembro;
- Aqueles que tomaram a vacina da AstraZeneca até o dia 1º de setembro;
- Pessoas que receberam a vacina da Coronavac até o dia 29 de setembro.
TERCEIRA DOSE
- Idosos acima dos 60 anos que tomaram a última dose há pelo menos quatro meses (até o dia 27 de junho);
- Pessoas com alto grau de imunossupressão que receberam a última há 28 dias ou mais (até o dia 29 de setembro).
APLICAÇÃO DOS IMUNIZANTES
A vacinação acontece na quarta (27), quinta (28) e sexta-feira (29), nas Unidades de Saúde do município.