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1ª, 2ª e 3ª doses

Covid-19: Serra oferece mais de 6,5 mil vagas de agendamento nesta segunda (25)

Os imunizantes são voltados para adolescentes de 12 a 17 anos, pessoas com 18 anos ou mais, idosos acima dos 60 anos e pessoas com alto grau de imunossupressão
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

25 out 2021 às 07:57

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 07:57

Vacina Astrazeneca
Prefeitura da Serra disponibiliza novas vagas nesta segunda-feira (25) para imunização contra o coronavírus  Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura da Serra abre, a partir das 18h desta segunda-feira (25), novas vagas para agendamento da vacina contra a Covid-19. Ao todo, serão 6.590 vagas destinadas à aplicação da 1ª, 2ª e 3ª doses.
Os imunizantes são voltados para adolescentes de 12 a 17 anos, pessoas com 18 anos ou mais, idosos acima dos 60 anos e pessoas com alto grau de imunossupressão.

SEGUNDA DOSE

  • Pessoas que receberam a vacina da Pfizer até o dia 1º de setembro;
  • Aqueles que tomaram a vacina da AstraZeneca até o dia 1º de setembro;
  • Pessoas que receberam a vacina da Coronavac até o dia 29 de setembro.

TERCEIRA DOSE

  • Idosos acima dos 60 anos que tomaram a última dose há pelo menos quatro meses (até o dia 27 de junho);
  • Pessoas com alto grau de imunossupressão que receberam a última há 28 dias ou mais (até o dia 29 de setembro).

APLICAÇÃO DOS IMUNIZANTES

A vacinação acontece na quarta (27), quinta (28) e sexta-feira (29), nas Unidades de Saúde do município.

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