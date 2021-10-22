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Proteção

Vacina da Pfizer contra Covid é 91% eficaz em crianças, aponta estudo

Os dados divulgados pela farmacêutica indicam ainda que o imunizante é seguro para o público de 5 a 11 anos, faixa etária que é alvo da pesquisa

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 11:28

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 out 2021 às 11:28
Vacina Pfizer-BioNTech
Vacina Pfizer: nos Estados Unidos, imunização de crianças é estimada para o início de novembro Crédito: Carlos Alberto Silva
Dados divulgados nesta sexta-feira (22) pela Pfizer apontam que doses da vacina contra a Covid-19 da farmacêutica para crianças de 5 a 11 anos são seguras e apresentaram eficácia de quase 91% na prevenção de infecções sintomáticas. A divulgação ocorre em meio às análises feitas pelos Estados Unidos para aplicação do imunizante para a faixa etária.
De acordo com a Associated Press, as aplicações no país podem começar no início de novembro se os reguladores americanos derem sinal verde. O Departamento de Saúde e Serviços Humanos (FDA, na sigla em inglês) deve publicar sua revisão independente dos dados de segurança e eficácia da empresa no final do dia.
Os consultores do FDA vão debater publicamente as evidências do imunizante na próxima semana. No país, a vacina é autorizada para maiores de 12 anos, porém pediatras e famílias aguardam a nova aprovação voltada às crianças mais novas como forma de conter as infecções crescentes da variante delta e ajudar a manter as crianças na escola. A administração do presidente Joe Biden comprou doses suficientes para imunizar todas as crianças de 5 a 11 anos.

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