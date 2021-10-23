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Imunização contra Covid

Cidade de São Paulo recebe doação de 27 mil doses de vacina da Pfizer

Doações vieram das prefeituras de Itapecerica da Serra, Taboão da Serra e Guarulhos, localizadas na região metropolitana. Imunizantes devem ser utilizados até dia 2 de novembro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 out 2021 às 15:49

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 15:49

Vacina Pfizer-BioNTech
Atualmente, as vacinas da Pfizer são as mais usadas na capital paulista. Além da primeira e segunda dose para o público em geral, elas são usadas em adolescentes a partir de 12 anos de idade.  Crédito: Carlos Alberto Silva
A cidade de São Paulo recebeu, entre quinta-feira (21) e sexta-feira (22), um total de 27.150 doses do vacina contra a Covid-19 da Pfizer, que precisam ser descongeladas e aplicadas até no máximo o dia 2 de novembro. As doações vieram das prefeituras de Itapecerica da Serra, Taboão da Serra e Guarulhos, todas elas localizadas na região metropolitana.
A gestão Ricardo Nunes (MDB) informou que o pedido para transferência das doses foi feito pela administração do governador João Doria (PSDB). De acordo com a prefeitura, cerca de 16 mil doses recebidas na quinta-feira foram enviadas para os cinco Padis (Postos de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos).
Com isso, elas já estavam aptas para serem aplicadas nesta sexta-feira. Já as outras 11 mil doses terão como endereço o Centro de Distribuição e Armazenamento de Imunobiológicos para, na sequência, chegar às unidades de saúde.
Atualmente, as vacinas da Pfizer são as mais usadas na capital paulista. Além da primeira e segunda dose para o público em geral, elas são usadas em adolescentes a partir de 12 anos de idade, já que é a única fabricante autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para essa faixa etária, além de dose de reforço para idosos e profissionais da saúde.
Outra situação em que o imunizante desta marca está sendo aplicado é na intercambialidade, ou seja, quando há ausência do imunizante da AstraZeneca.
"A Prefeitura de São Paulo criou uma estrutura capaz de armazenar cerca de 4 milhões de doses de vacinas e dispõe de uma equipe própria para a logística de armazenamento e distribuição imediata em toda a capital", afirmou o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido.
A prefeitura também explicou que a transferência entre os municípios está dentro do planejamento do PMI (Programa Municipal de Imunizações), que utiliza um plano específico para aplicação das vacinas em tempo oportuno.
Ranking Dados mais recentes divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde indicam que já foram aplicadas 19.668.074 doses de vacina contra a Covid-19 na cidade de São Paulo em pessoas com 18 anos de idade ou mais. A divisão desse montante é a seguinte:
10.481.492 - 1ª dose: 8.166.809 - 2ª dose 327.317 - dose única; 692.456 - dose de reforço Os dados indicam que a cidade atingiu 91,9% da população adulta com o esquema vacinal completo.
Além disso, 844.073 doses já foram aplicadas em adolescentes de 12 a 17 anos de idade.

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