ES recebe lote com 50 mil doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19

O Estado recebeu uma nova remessa com 50 mil doses da vacina da Covid-19 nesta sexta (29)

O Estado recebeu uma nova remessa com 50 mil doses da vacina da Covid-19 nesta sexta (29)

A Sesa explicou que a utilização para a segunda dose será tanto para completar esquemas vacinais homólogos, ou seja, que utilizam vacinas da mesma fabricantes, quando heterólogos, o que significa aquelas pessoas que receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca e terão a segunda dose da Pfizer.