ES recebe lote com 50 mil doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19

A Sesa explicou que a utilização para a segunda dose será tanto para completar esquemas vacinais homólogos, ou seja, que utilizam vacinas da mesma fabricantes, quando heterólogos, o que significa aquelas pessoas que receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca e terão a segunda dose da Pfizer.
As doses foram encaminhadas à Central de Estado da Rede de Frio. A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de saúde Norte, Central e Sul acontecerá na próxima quarta-feira (3), de acordo com a Sesa.