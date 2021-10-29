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Imunização

ES recebe lote com 50 mil doses de vacinas da Pfizer contra a Covid-19

50.310 doses de imunizantes chegaram ao Espírito Santo nesta sexta-feira (29) e serão usados para aplicação da segunda dose e da dose de reforço
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

29 out 2021 às 13:41

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 13:41

O Estado recebeu uma nova remessa com 50 mil doses da vacina da Covid-19 nesta sexta (29)
O Estado recebeu uma nova remessa com 50 mil doses da vacina da Covid-19 nesta sexta (29) Crédito: Divulgação/Ministério da Saúde
O Espírito Santo recebeu um novo lote com 50.310 doses da vacina contra a Covid-19 fabricada pela Pfizer nesta sexta-feira (29). Conforme a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os imunizantes serão utilizadas na aplicação da segunda dose e na dose de reforço em idosos.
O Estado recebeu uma nova remessa com 50 mil doses da vacina da Covid-19 nesta sexta (29)
O Estado recebeu uma nova remessa com 50 mil doses da vacina da Covid-19 nesta sexta (29) Crédito: Divulgação/Ministério da Saúde
A Sesa explicou que a utilização para a segunda dose será tanto para completar esquemas vacinais homólogos, ou seja, que utilizam vacinas da mesma fabricantes, quando heterólogos, o que significa aquelas pessoas que receberam a primeira dose da vacina da AstraZeneca e terão a segunda dose da Pfizer.
As doses foram encaminhadas à Central de Estado da Rede de Frio. A distribuição aos municípios da Região Metropolitana e às regionais de saúde Norte, Central e Sul acontecerá na próxima quarta-feira (3), de acordo com a Sesa.

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