Covid-19: 39 municípios do ES não registram novas mortes há 14 dias

39 municípios do ES estão há mais de 14 dias sem registrar mortes por Covid-19 Crédito: Freepik

Espírito Santo tem 39 municípios que não registram mortes em decorrência da Covid-19 há pelo menos 14 dias, conforme dados divulgados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Destes, 11 cidades estão entre 60 e 205 dias sem registrar óbitos decorrentes da doença.

Confira abaixo a lista: O município que acumula o maior período sem registrar mortes entre pessoas infectadas pela Covid-19 é Mucurici , que fica na região Norte do Estado, com 205 dias. Da Grande Vitória , apenas Guarapari está presente na relação.

Mucurici

Ponto Belo

Vila Valério

Muniz Freire

Itaguaçu

Águia Branca

São Roque do Canaã

Governador Lindenberg

Montanha

Atílio Vivacqua

Brejetuba

Itarana

Bom Jesus do Norte

Dores do Rio Preto

Alto Rio Novo

São Gabriel da Palha

Ibitirama

Laranja da Terra

Jaguaré

Irupi

João Neiva

Apiacá

Conceição do Castelo

São Domingos do Norte

Rio Novo do Sul

Fundão

Nova Venécia

Água Doce do Norte

Iúna

Boa Esperança

Mimoso do Sul

Domingos Martins

Via Pavão

Anchieta

Presidente Kennedy

Marilândia

Santa Teresa

Guarapari

Marechal Floriano

Um dos fatores que explica a queda de óbitos é a redução de casos da doença. Outubro foi o mês com o menor número de infecções pela Covid-19 desde abril de 2020 , com 15.239 novas notificações. O membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) e diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, creditou a redução ao sucesso da campanha de vacinação e às medidas de enfrentamento à pandemia estabelecidas pelo Governo do Estado.

Além disso, Lira afirmou que, apesar de ainda faltarem dois dias para o mês de outubro acabar, a tendência de casos aponta que o número de novos notificações não chegará ao valor do mês de maio de 2020, que alcançou 18.144 registros de infectados pela doença. Com isso, segundo o diretor do IJSN, outubro se consolida como um dos quatro melhores meses da pandemia da Covid-19 até aqui, no que diz respeito ao número de infecções.

RITMO DE TRANSMISSÃO DA DOENÇA EM QUEDA

Outro indicador da Covid-19 que apresentou queda no Espírito Santo é o ritmo de transmissão (Rt) da doença. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o Rt do Estado está em 1,02, o menor desde o dia 6 de agosto.

O IJSN divulgou os dados do ritmo de transmissão da Covid-19 no Estado Crédito: Divulgação/IJSN

Isso significa dizer que, atualmente, dez pessoas que estejam infectadas com o coronavírus transmitem o vírus para outras dez pessoas. Os dados do IJSN indicam que esse indicador estava em 1,22 no começo do mês de outubro.

O IJSN divulgou os dados do ritmo de transmissão da Covid-19 no Estado Crédito: Divulgação/IJSN

A Grande Vitória apresenta um Rt ainda menor: 0,94, o que significa que dez pessoas transmitem o vírus para menos de dez outras pessoas. No interior, a taxa está um pouco mais alta, atingindo 1,10.