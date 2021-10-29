Covid-19: 39 municípios do ES não registram novas mortes há 14 dias

O Espírito Santo tem 39 municípios que não registram mortes em decorrência da Covid-19 há pelo menos 14 dias, conforme dados divulgados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Destes, 11 cidades estão entre 60 e 205 dias sem registrar óbitos decorrentes da doença.
O município que acumula o maior período sem registrar mortes entre pessoas infectadas pela Covid-19 é Mucurici, que fica na região Norte do Estado, com 205 dias. Da Grande Vitória, apenas Guarapari está presente na relação. Confira abaixo a lista:
- Mucurici
- Ponto Belo
- Vila Valério
- Muniz Freire
- Itaguaçu
- Águia Branca
- São Roque do Canaã
- Governador Lindenberg
- Montanha
- Atílio Vivacqua
- Brejetuba
- Itarana
- Bom Jesus do Norte
- Dores do Rio Preto
- Alto Rio Novo
- São Gabriel da Palha
- Ibitirama
- Laranja da Terra
- Jaguaré
- Irupi
- João Neiva
- Apiacá
- Conceição do Castelo
- São Domingos do Norte
- Rio Novo do Sul
- Fundão
- Nova Venécia
- Água Doce do Norte
- Iúna
- Boa Esperança
- Mimoso do Sul
- Domingos Martins
- Via Pavão
- Anchieta
- Presidente Kennedy
- Marilândia
- Santa Teresa
- Guarapari
- Marechal Floriano
Um dos fatores que explica a queda de óbitos é a redução de casos da doença. Outubro foi o mês com o menor número de infecções pela Covid-19 desde abril de 2020, com 15.239 novas notificações. O membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) e diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, creditou a redução ao sucesso da campanha de vacinação e às medidas de enfrentamento à pandemia estabelecidas pelo Governo do Estado.
Além disso, Lira afirmou que, apesar de ainda faltarem dois dias para o mês de outubro acabar, a tendência de casos aponta que o número de novos notificações não chegará ao valor do mês de maio de 2020, que alcançou 18.144 registros de infectados pela doença. Com isso, segundo o diretor do IJSN, outubro se consolida como um dos quatro melhores meses da pandemia da Covid-19 até aqui, no que diz respeito ao número de infecções.
RITMO DE TRANSMISSÃO DA DOENÇA EM QUEDA
Outro indicador da Covid-19 que apresentou queda no Espírito Santo é o ritmo de transmissão (Rt) da doença. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o Rt do Estado está em 1,02, o menor desde o dia 6 de agosto.
Isso significa dizer que, atualmente, dez pessoas que estejam infectadas com o coronavírus transmitem o vírus para outras dez pessoas. Os dados do IJSN indicam que esse indicador estava em 1,22 no começo do mês de outubro.
A Grande Vitória apresenta um Rt ainda menor: 0,94, o que significa que dez pessoas transmitem o vírus para menos de dez outras pessoas. No interior, a taxa está um pouco mais alta, atingindo 1,10.