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Pandemia

Covid-19: 39 municípios do ES não registram novas mortes há 14 dias

Destas, 11 cidades não registram óbitos em decorrência da doença há pelo menos 60 dias; Mucurici é a cidade com mais dias sem óbitos, com 205
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

29 out 2021 às 14:40

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 14:40

O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
39 municípios do ES estão há mais de 14 dias sem registrar mortes por Covid-19 Crédito: Freepik
Espírito Santo tem 39 municípios que não registram mortes em decorrência da Covid-19 há pelo menos 14 dias, conforme dados divulgados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Destes, 11 cidades estão entre 60 e 205 dias sem registrar óbitos decorrentes da doença.
O município que acumula o maior período sem registrar mortes entre pessoas infectadas pela Covid-19 é Mucurici, que fica na região Norte do Estado, com 205 dias. Da Grande Vitória, apenas Guarapari está presente na relação. Confira abaixo a lista:
  • Mucurici
  • Ponto Belo
  • Vila Valério
  • Muniz Freire
  • Itaguaçu
  • Águia Branca
  • São Roque do Canaã
  • Governador Lindenberg
  • Montanha
  • Atílio Vivacqua
  • Brejetuba
  • Itarana
  • Bom Jesus do Norte
  • Dores do Rio Preto
  • Alto Rio Novo
  • São Gabriel da Palha
  • Ibitirama
  • Laranja da Terra
  • Jaguaré
  • Irupi
  • João Neiva
  • Apiacá
  • Conceição do Castelo
  • São Domingos do Norte
  • Rio Novo do Sul
  • Fundão
  • Nova Venécia
  • Água Doce do Norte
  • Iúna
  • Boa Esperança
  • Mimoso do Sul
  • Domingos Martins
  • Via Pavão
  • Anchieta
  • Presidente Kennedy
  • Marilândia
  • Santa Teresa
  • Guarapari
  • Marechal Floriano
Um dos fatores que explica a queda de óbitos é a redução de casos da doença. Outubro foi o mês com o menor número de infecções pela Covid-19 desde abril de 2020, com 15.239 novas notificações. O membro do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) e diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, creditou a redução ao sucesso da campanha de vacinação e às medidas de enfrentamento à pandemia estabelecidas pelo Governo do Estado.
Além disso, Lira afirmou que, apesar de ainda faltarem dois dias para o mês de outubro acabar, a tendência de casos aponta que o número de novos notificações não chegará ao valor do mês de maio de 2020, que alcançou 18.144 registros de infectados pela doença. Com isso, segundo o diretor do IJSN, outubro se consolida como um dos quatro melhores meses da pandemia da Covid-19 até aqui, no que diz respeito ao número de infecções.

RITMO DE TRANSMISSÃO DA DOENÇA EM QUEDA

Outro indicador da Covid-19 que apresentou queda no Espírito Santo é o ritmo de transmissão (Rt) da doença. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), o Rt do Estado está em 1,02, o menor desde o dia 6 de agosto.
O IJSN divulgou os dados do ritmo de transmissão da Covid-19 no Estado
O IJSN divulgou os dados do ritmo de transmissão da Covid-19 no Estado Crédito: Divulgação/IJSN
Isso significa dizer que, atualmente, dez pessoas que estejam infectadas com o coronavírus transmitem o vírus para outras dez pessoas. Os dados do IJSN indicam que esse indicador estava em 1,22 no começo do mês de outubro.
O IJSN divulgou os dados do ritmo de transmissão da Covid-19 no Estado
O IJSN divulgou os dados do ritmo de transmissão da Covid-19 no Estado Crédito: Divulgação/IJSN
A Grande Vitória apresenta um Rt ainda menor: 0,94, o que significa que dez pessoas transmitem o vírus para menos de dez outras pessoas. No interior, a taxa está um pouco mais alta, atingindo 1,10.
O IJSN divulgou os dados do ritmo de transmissão da Covid-19 no Estado
O IJSN divulgou os dados do ritmo de transmissão da Covid-19 no Estado Crédito: Divulgação/IJSN

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