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Dados da pandemia

Covid-19: ES registra 12.904 mortes e tem 606.351 casos confirmados

Em 24 horas, foram registrados 16 óbitos e 547 novas infecções, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (29) no Painel Covid-19

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 out 2021 às 17:10
Novo coronavírus, causador da Covid-19
ES teve 12.904 mortes por Covid-19 desde o início da pandemia Crédito: Freepik
Espírito Santo chegou ao total de 12.904 mortes e 606.351 casos confirmados de Covid-19 desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 16 óbitos e 547 novas infecções, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (29) no Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 76.707. Na sequência, aparece Vila Velha (76.105), seguida por Vitória (66.280) e Cariacica (45.847). Na quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (30.703), que fica na Região Sul do Estado.
Já no ranking dos bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece em primeiro lugar, com 10.408 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição está a Praia da Costa, em Vila Velha, com 8.672. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.919 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 2,1 milhões de testes foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 583.055, com acréscimo de 673 pessoas recuperadas em 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,1% no Estado.

VACINAÇÃO

Segundo o Painel de Vacinação da Sesa, 3.166.473 pessoas tomaram a primeira dose de alguma vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 2.073.331 também já receberam a segunda. Além delas, outras 114.648 tomaram o imunizante da Janssen, de dose única. Ainda conforme a pasta, 267.339 pessoas já receberam a dose de reforço — destinada aos idosos, às pessoas imunossuprimidas e aos profissionais da saúde.

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