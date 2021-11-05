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Covid-19

Vitória realiza ações de vacinação sem agendamento neste sábado (6)

A imunização acontece no Maanaim Vitória; Igreja Batista, em Jardim da Penha; Unidade de Saúde de Santo Antônio; e Casa do Cidadão. Os locais funcionarão das 8h às 15h. Confira a distribuição das doses
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

05 nov 2021 às 12:54

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 12:54

Vacina Astrazeneca
Município de Vitória realiza ações de vacinação sem necessidade de agendamento prévio neste sábado (6) Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vitória realiza neste sábado (6) novas ações de imunização contra a Covid-19, sem necessidade de agendamento. As vacinas são voltadas para a aplicação da primeira, segunda e terceira doses.

LOCAIS DE VACINAÇÃO:

MAANAIM VITÓRIA (1,5 mil vagas)

  • Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos;
  • Primeira dose: pessoas com 18 anos ou mais;
  • Segunda dose da Pfizer: aqueles que receberam a primeira dose até o dia 15 de setembro;
  • Segunda dose da Astrazeneca: pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 15 de setembro;
  • Segunda dose da CoronaVac: pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais;
  • Terceira dose: pessoas com 60 anos ou mais que receberam a última dose até o dia 15 de julho;
  • Terceira dose: trabalhadores da saúde que receberam a última dose até o dia 15 de junho;
  • Terceira dose: imunossuprimidos que tomaram a última dose há 28 dias.

IGREJA BATISTA, EM JARDIM DA PENHA (1000 vagas)

  • Segunda dose da CoronaVac: pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias ou mais;
  • Segunda dose da Pfizer: pessoas que receberam a primeira dose até o dia 15 de setembro;
  • Terceira dose: aqueles com 60 anos ou mais que tomaram a última dose até o dia 15 de julho.

UNIDADE DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO (800 vagas):

  • Terceira dose: pessoas com 60 anos ou mais que receberam a última dose até o dia 15 de julho;
  • Segunda dose da Coronavac: pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais;
  • Segunda dose da Pfizer: aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 15 de setembro.

CASA DO CIDADÃO (600 vagas):

  • Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos;
  • Segunda dose da Pfizer: pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 15 de setembro;
  • Terceira dose: aqueles com 60 anos ou mais que receberam a última dose até o dia 15 de julho;
  • Terceira dose: trabalhadores da saúde que receberam a última dose até o dia 15 de junho.

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