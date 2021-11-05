Vitória realiza ações de vacinação sem agendamento neste sábado (6)

A Prefeitura de Vitória realiza neste sábado (6) novas ações de imunização contra a Covid-19, sem necessidade de agendamento. As vacinas são voltadas para a aplicação da primeira, segunda e terceira doses.
LOCAIS DE VACINAÇÃO:
MAANAIM VITÓRIA (1,5 mil vagas)
- Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos;
- Primeira dose: pessoas com 18 anos ou mais;
- Segunda dose da Pfizer: aqueles que receberam a primeira dose até o dia 15 de setembro;
- Segunda dose da Astrazeneca: pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 15 de setembro;
- Segunda dose da CoronaVac: pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais;
- Terceira dose: pessoas com 60 anos ou mais que receberam a última dose até o dia 15 de julho;
- Terceira dose: trabalhadores da saúde que receberam a última dose até o dia 15 de junho;
- Terceira dose: imunossuprimidos que tomaram a última dose há 28 dias.
IGREJA BATISTA, EM JARDIM DA PENHA (1000 vagas)
- Segunda dose da CoronaVac: pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias ou mais;
- Segunda dose da Pfizer: pessoas que receberam a primeira dose até o dia 15 de setembro;
- Terceira dose: aqueles com 60 anos ou mais que tomaram a última dose até o dia 15 de julho.
UNIDADE DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO (800 vagas):
- Terceira dose: pessoas com 60 anos ou mais que receberam a última dose até o dia 15 de julho;
- Segunda dose da Coronavac: pessoas que tomaram a primeira dose há 28 dias ou mais;
- Segunda dose da Pfizer: aqueles que tomaram a primeira dose até o dia 15 de setembro.
CASA DO CIDADÃO (600 vagas):
- Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos;
- Segunda dose da Pfizer: pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 15 de setembro;
- Terceira dose: aqueles com 60 anos ou mais que receberam a última dose até o dia 15 de julho;
- Terceira dose: trabalhadores da saúde que receberam a última dose até o dia 15 de junho.