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Pandemia

Veja como está a vacinação contra a Covid-19 no Brasil

Até o momento, 74,9% da população encontra-se com ao menos uma dose e 55,2% da população com o 1° ciclo vacinal completo. Confira os demais dados
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 nov 2021 às 09:39

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 09:39

Vacinação contra Covid-19 na Serra
Cenário da vacinação contra a Covid-19 no Brasil Crédito: Edson Reis/Secom-PMS
  • 74,9% da população com ao menos uma dose;
  • 55,2% da população com o 1º ciclo vacinal completo;
  • 4,3% da população com a dose de reforço;
  • 155.177.415 aplicações da 1ª dose;
  • 113.271.476 aplicações da 2ª dose;
  • 4.534.356 aplicações de dose única.

% DA POPULAÇÃO ADULTA VACINADA

Estado - Ao menos uma dose - Totalmente
  • São Paulo - 83,2% - 68,7%;
  • Mato Grosso do Sul - 77,2% - 64,7%;
  • Rio Grande do Sul - 78,2% - 61,5%;
  • Santa Catarina - 79,8% - 59,3%;
  • Paraná - 77,3% - 58,6%;
  • Espírito Santo - 76,2% - 55,6%;
  • Ceará - 72,4% - 55,1%;
  • Minas Gerais - 76,9% - 55,1%;
  • Distrito Federal - 74,8% - 54,7%;
  • Rio de Janeiro - 74,8% - 51,7%;
  • Rio Grande do Norte - 72,4% - 51,6%;
  • Sergipe - 73,3% - 50,9%;
  • Pernambuco - 73,6% - 50,7%;
  • Bahia - 71,4% - 48,5%;
  • Mato Grosso - 71,3% - 47,9%;
  • Piauí - 72,3% - 47,9%;
  • Paraíba - 74,2% - 47,3%;
  • Goiás - 70,3% - 47,0%;
  • Rondônia - 66,2% - 46,2%;
  • Alagoas - 69,4% - 44,6%;
  • Amazonas - 62,5% - 43,6%;
  • Tocantins - 65,9% - 43,1%;
  • Maranhão - 61,6% - 41,1%;
  • Acre - 62,0% - 40,6%;
  • Pará - 57,7% - 38,9%;
  • Amapá - 56,4% - 30,3%;
  • Roraima - 53,1% - 27,4%.
Ao menos uma dose: quem tomou a 1ª dose ou vacina de dose única. População totalmente vacinada: quem tomou a 2ª dose ou vacina de dose única

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