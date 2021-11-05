Veja como está a vacinação contra a Covid-19 no Brasil

- 74,9% da população com ao menos uma dose;
- 55,2% da população com o 1º ciclo vacinal completo;
- 4,3% da população com a dose de reforço;
- 155.177.415 aplicações da 1ª dose;
- 113.271.476 aplicações da 2ª dose;
- 4.534.356 aplicações de dose única.
% DA POPULAÇÃO ADULTA VACINADA
Estado - Ao menos uma dose - Totalmente
- São Paulo - 83,2% - 68,7%;
- Mato Grosso do Sul - 77,2% - 64,7%;
- Rio Grande do Sul - 78,2% - 61,5%;
- Santa Catarina - 79,8% - 59,3%;
- Paraná - 77,3% - 58,6%;
- Espírito Santo - 76,2% - 55,6%;
- Ceará - 72,4% - 55,1%;
- Minas Gerais - 76,9% - 55,1%;
- Distrito Federal - 74,8% - 54,7%;
- Rio de Janeiro - 74,8% - 51,7%;
- Rio Grande do Norte - 72,4% - 51,6%;
- Sergipe - 73,3% - 50,9%;
- Pernambuco - 73,6% - 50,7%;
- Bahia - 71,4% - 48,5%;
- Mato Grosso - 71,3% - 47,9%;
- Piauí - 72,3% - 47,9%;
- Paraíba - 74,2% - 47,3%;
- Goiás - 70,3% - 47,0%;
- Rondônia - 66,2% - 46,2%;
- Alagoas - 69,4% - 44,6%;
- Amazonas - 62,5% - 43,6%;
- Tocantins - 65,9% - 43,1%;
- Maranhão - 61,6% - 41,1%;
- Acre - 62,0% - 40,6%;
- Pará - 57,7% - 38,9%;
- Amapá - 56,4% - 30,3%;
- Roraima - 53,1% - 27,4%.
Ao menos uma dose: quem tomou a 1ª dose ou vacina de dose única. População totalmente vacinada: quem tomou a 2ª dose ou vacina de dose única