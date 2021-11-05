Vila Velha abre mais de 8,6 mil vagas para vacinação nesta sexta (5)

A Prefeitura de Vila Velha abre, a partir das 15h desta sexta-feira (5), novas vagas para imunização contra o coronavírus. As vacinas são voltadas para aplicação da primeira, segunda e terceira doses. No total, serão 8.650 vagas disponibilizadas.
Para ocupar as vagas, basta acessar o site da prefeitura e realizar o agendamento.
DIVISÃO DOS IMUNIZANTES
- Primeira dose da Pfizer: adolescentes de 12 a 17 anos (400 vagas);
- Primeira dose: pessoas acima dos 18 anos (450 vagas);
- Primeira dose da Pfizer: gestantes e puérperas (40 vagas);
- Segunda dose da Pfizer: pessoas que receberam a primeira dose há 56 dias (1.460 vagas);
- Segunda dose da AstraZeneca: pessoas que tomaram a primeira dose há 56 dias (2.200 vagas);
- Segunda dose da Coronavac: pessoas que receberam a primeira dose há 28 dias (1.800 vagas);
- Terceira dose da Pfizer: aqueles com 60 anos ou mais que tomaram a última dose há quatro meses (2.100 vagas);
- Terceira dose da Pfizer: funcionários da saúde que receberam a última dose há cinco meses (200 vagas).
No momento da vacinação, é importante que os adolescentes apresentem documento pessoal (identidade ou certidão de nascimento + CPF ou CNS).