Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Reino Unido é primeiro país a aprovar pílula contra Covid da MSD
"Lagevrio"

Reino Unido é primeiro país a aprovar pílula contra Covid da MSD

Este é o primeiro tratamento antiviral oral para Covid-19 a ser aprovado, antes da autorização regulatória dos EUA. Medicamento será chamada de Lagevrio na Grã-Bretanha
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 nov 2021 às 15:10

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 15:10

Vitaminas por via oral são usadas em tratamento para calvície
O governo britânico e o Serviço Nacional de Saúde do país vão confirmar como o tratamento será implantado nos pacientes no devido tempo. Crédito: Reprodução/Freepik
O Reino Unido anunciou nesta quinta-feira (4) que é o primeiro país do mundo a autorizar o molnupiravir, o tratamento em comprimidos contra a Covid-19 desenvolvido pelo laboratório americano Merck Sharp & Dohme (MSD).
"Hoje é um dia histórico para nosso país, porque o Reino Unido é agora o primeiro país do mundo a aprovar um antiviral contra a Covid-19 que pode ser tomado em casa", afirmou o ministro da Saúde, Sajid Javid, em um comunicado.
"Isto mudará a situação para os mais vulneráveis e os imunodeprimidos, que em breve poderão receber o tratamento revolucionário", acrescentou.
A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) recomendou que o medicamento seja usado após a pessoa ser dianosticada com Covid-19 e dentro de cinco dias após o início dos sintomas.
Este é o primeiro tratamento antiviral oral para Covid-19 a ser aprovado, antes da autorização regulatória dos EUA -conselheiros americanos se reunirão neste mês para deliberar sobre o uso do molnupiravir.
A droga, que será chamada de Lagevrio na Grã-Bretanha, tem sido observada de perto desde que os dados no mês passado mostraram que ela pode reduzir pela metade o risco de hospitalização e morte para pacientes que podem desenvolver Covid grave, desde que administrada no início da doença.
O governo britânico e o Serviço Nacional de Saúde do país vão confirmar como o tratamento será implantado nos pacientes no devido tempo.
O Reino Unido tem hoje um dos quadros mais graves do mundo em contágios por Covid-19. O país contabiliza mais de 140 mil mortes por coronavírus e registra atualmente um aumento dos casos, com quase mil hospitalizações por dia.
Embora o número seja menor do que o registrado nos momentos mais severos da pandemia, as autoridades temem que a situação piore com a chegada do inverno (hemisfério norte, verão no Brasil).
No mês passado, a Grã-Bretanha fez um acordo com a Merck para garantir 480 mil pílulas de molnupiravir.
Em um comunicado separado, a Merck disse que esperava produzir 10 milhões do medicamento até o final deste ano, com pelo menos 20 milhões programados para serem fabricados em 2022.
As ações da farmacêutica sediada nos EUA subiram 2,1% (US$ 90,54) antes da abertura do mercado.
No Brasil, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) negocia produzir para o SUS o antiviral. O laboratório público ainda discute termos do acordo com a empresa e aguarda estimativa do ministério sobre a demanda pelo medicamento.
O Ministério da Saúde espera aval da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso emergencial ou registro definitivo da pílula.
Após essa etapa, a Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) ainda deve avaliar se o produto será ofertado na rede pública.

Veja Também

Casos de Covid-19 batem recorde na Europa próximo à chegada do inverno

Casa Branca defende imunização de crianças, após aval de órgãos federais

EUA autorizam aplicação de vacina da Pfizer em crianças a partir de 5 anos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Covid-19 Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados