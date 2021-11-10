Covid-19: Vitória conta com novo local de vacinação sem agendamento

A Prefeitura de Vitória está ampliando sua ação de vacinação contra o coronavírus no município. Dessa forma, a partir desta quarta-feira (10), além do Maanaim Vitória, a Igreja Batista, em Jardim da Penha, também estará imunizando a população. Ambos os locais irão administrar as vacinas até sexta-feira (12).
LOCAIS, HORÁRIO E PÚBLICOS:
MAANAIM VITÓRIA, DAS 8H ÀS 15H (1.500 doses diárias)
- Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos;
- Primeira dose: pessoas acima dos 18 anos;
- Segunda dose da Pfizer: aqueles que receberam a primeira dose até o dia 19 de setembro;
- Segunda dose da Astrazeneca: pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 19 de setembro;
- Segunda dose da CoronaVac: aqueles que receberam a primeira dose há 28 dias;
- Terceira dose: pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a última dose até o dia 19 de julho;
- Terceira dose: trabalhadores da saúde que receberam a última dose até o dia 19 de junho;
- Terceira dose: imunossuprimidos que tomaram a última dose há 28 dias.
IGREJA BATISTA, EM JARDIM DA PENHA, DAS 8H ÀS 15H (1.000 doses diárias)
- Segunda dose da Pfizer: aqueles que receberam a primeira dose até o dia 19 de setembro;
- Segunda dose da Astrazeneca: pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 19 de setembro;
- Terceira dose: pessoas com 60 anos ou mais que receberam a última dose até o dia 19 de julho;
- Terceira dose: trabalhadores da saúde que tomaram a última dose até o dia 19 de junho.