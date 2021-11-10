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De quarta (10) até sexta (12)

Covid-19: Vitória conta com novo local de vacinação sem agendamento

Maanaim Vitória e Igreja Batista, em Jardim da Penha, realizam ação de vacinação das 8h às 15h, de quarta (10) até sexta (12. )Confira a distribuição dos imunizantes
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

10 nov 2021 às 08:31

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 08:31

Vacina Astrazeneca
Maanaim Vitória e Igreja Batista, em Jardim da Penha, realizam aplicação de vacinas contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vitória está ampliando sua ação de vacinação contra o coronavírus no município. Dessa forma, a partir desta quarta-feira (10), além do Maanaim Vitória, a Igreja Batista, em Jardim da Penha, também estará imunizando a população. Ambos os locais irão administrar as vacinas até sexta-feira (12).

LOCAIS, HORÁRIO E PÚBLICOS:

MAANAIM VITÓRIA, DAS 8H ÀS 15H (1.500 doses diárias)

  • Primeira dose: adolescentes de 12 a 17 anos;
  • Primeira dose: pessoas acima dos 18 anos;
  • Segunda dose da Pfizer: aqueles que receberam a primeira dose até o dia 19 de setembro;
  • Segunda dose da Astrazeneca: pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 19 de setembro;
  • Segunda dose da CoronaVac: aqueles que receberam a primeira dose há 28 dias;
  • Terceira dose: pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a última dose até o dia 19 de julho;
  • Terceira dose: trabalhadores da saúde que receberam a última dose até o dia 19 de junho;
  • Terceira dose: imunossuprimidos que tomaram a última dose há 28 dias.

IGREJA BATISTA, EM JARDIM DA PENHA, DAS 8H ÀS 15H (1.000 doses diárias)

  • Segunda dose da Pfizer: aqueles que receberam a primeira dose até o dia 19 de setembro;
  • Segunda dose da Astrazeneca: pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 19 de setembro;
  • Terceira dose: pessoas com 60 anos ou mais que receberam a última dose até o dia 19 de julho;
  • Terceira dose: trabalhadores da saúde que tomaram a última dose até o dia 19 de junho.

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