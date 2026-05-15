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Coluna Leonel Ximenes

Potência no país, cidade do ES promove concurso curioso: o de maior raiz de gengibre

Espírito Santo é maior produtor do Brasil e responsável por mais da metade (57%) das exportações nacionais

Publicado em 15 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

15 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O ES é responsável por mais da metade (57%) das exportações nacionais de gengibre
O ES é responsável por mais da metade (57%) das exportações nacionais de gengibre Divulgação

Maior produtora do Brasil, a cidade de Santa Leopoldina lançou um concurso que vai premiar o produtor que apresentar o maior rizoma (caule) de gengibre. A competição, que começou nesta nesta sexta (15), vai terminar no domingo (17), na Expogengibre.


Neste ano haverá premiação para os três primeiros colocados, sendo que o primeiro lugar receberá R$ 1,2 mil em produtos e equipamentos. O segundo lugar ganhará R$ 600 em produtos e R$ 500 em dinheiro, além de outros prêmios, enquanto o terceiro colocado levará R$ 400 em produtos e outros equipamentos.


O concurso é promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Pelo regulamento, cada produtor concorrente poderá apresentar um único rizoma de cada propriedade.

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O pé de gengibre concorrente deverá estar sem a parte aérea (folhas e talos), tipo exportação, mas com todas as peças das raízes inteiras. Deve ser produzido de uma única muda, que deverá ter sido plantada no ano de 2025. 


O rizoma deverá estar higienizado - sem presença de resíduos de terra, raízes ou folhas. Para a pesagem será utilizada uma única balança.


Outro destaque da edição deste ano da Expogengibre, que está sendo realizada no ginásio de esportes de Santa Leopoldina, é a cozinha experimental com aulas-show gastronômicas e o lançamento de um livro de receitas à base de gengibre.

POTÊNCIA NO GENGIBRE

O ES é responsável por mais da metade (57%) das exportações nacionais de gengibre, enviando o produto para mais de 100 países, principalmente Estados Unidos e Europa. 


A produção é focada na agricultura familiar, com destaque para a Região Serrana, sendo os principais municípios produtores Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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