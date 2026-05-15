Potência no país, cidade do ES promove concurso curioso: o de maior raiz de gengibre

Maior produtora do Brasil, a cidade de Santa Leopoldina lançou um concurso que vai premiar o produtor que apresentar o maior rizoma (caule) de gengibre. A competição, que começou nesta nesta sexta (15), vai terminar no domingo (17), na Expogengibre.





Neste ano haverá premiação para os três primeiros colocados, sendo que o primeiro lugar receberá R$ 1,2 mil em produtos e equipamentos. O segundo lugar ganhará R$ 600 em produtos e R$ 500 em dinheiro, além de outros prêmios, enquanto o terceiro colocado levará R$ 400 em produtos e outros equipamentos.





O concurso é promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura e o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). Pelo regulamento, cada produtor concorrente poderá apresentar um único rizoma de cada propriedade.