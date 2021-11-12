Anvisa recebe pedido da Pfizer para vacinar crianças de 5 a 11 anos

Vacina da Pfizer contra a Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress

Em nota, a agência informou que irá avaliar o pedido em até 30 dias. "A análise técnica feita pela Anvisa será feita de forma rigorosa e com toda a cautela necessária para", disse o órgão.

Como a vacina da Pfizer já é registrada pela Anvisa, a inclusão da indicação de uso para este grupo não precisa ser votada pela diretoria colegiada. A mudança, se for aprovada, é apenas publicada no Diário Oficial da União.

Ainda não há autorização no Brasil do uso de vacinas para Covid-19 em crianças. Apenas o modelo da Pfizer pode ser aplicado no grupo de 12 a 18 anos.

Os Estados Unidos autorizaram no último dia 2 o uso da vacina da Pfizer em pessoas com idade entre 5 e 11 anos.

Minsitério da Saúde planeja vacinar as crianças em 2022, caso a Anvisa aprove o uso da vacina neste grupo. A previsão é de que 70 milhões de doses seriam aplicadas nos mais jovens.