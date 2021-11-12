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Contra a Covid-19

Anvisa recebe pedido da Pfizer para vacinar crianças de 5 a 11 anos

Em nota, a agência informou que irá avaliar o pedido em até 30 dias. O Minsitério da Saúde planeja vacinar as crianças em 2022, caso a Anvisa aprove o uso da vacina neste grupo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2021 às 17:29

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 17:29

Pfizer aponta que vacina contra a Covid-19 apresentou mais de 90% de eficácia na análise preliminar dos testes da fase três
Vacina da Pfizer contra a Covid-19 Crédito: Reuters/Folhapress
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) recebeu nesta sexta-feira (12) o pedido da Pfizer para permitir o uso da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos.
Em nota, a agência informou que irá avaliar o pedido em até 30 dias. "A análise técnica feita pela Anvisa será feita de forma rigorosa e com toda a cautela necessária para", disse o órgão.
Como a vacina da Pfizer já é registrada pela Anvisa, a inclusão da indicação de uso para este grupo não precisa ser votada pela diretoria colegiada. A mudança, se for aprovada, é apenas publicada no Diário Oficial da União.
Ainda não há autorização no Brasil do uso de vacinas para Covid-19 em crianças. Apenas o modelo da Pfizer pode ser aplicado no grupo de 12 a 18 anos.
Os Estados Unidos autorizaram no último dia 2 o uso da vacina da Pfizer em pessoas com idade entre 5 e 11 anos.
O Minsitério da Saúde planeja vacinar as crianças em 2022, caso a Anvisa aprove o uso da vacina neste grupo. A previsão é de que 70 milhões de doses seriam aplicadas nos mais jovens.
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) distorce dados sobre a eficácia e a segurança das vacinas e faz campanha contrária a vacinação dos mais jovens. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, chegou a propor impedir a imunização de adolescentes, mas recuou após forte repercussão negativa.
Os diretores da Anvisa receberam ameaças de morte de pessoas contrárias à vacinação das crianças. A agência pediu proteção policial a dirigentes e servidores.

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