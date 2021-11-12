Brasil recebe 2,2 milhões de doses de vacinas da Pfizer, diz Ministério

Vacina da Pfizer é a primeira a obter registro definitivo no Brasil Crédito: Pfizer Brasil

A Pfizer entregou nesta sexta-feira (12) o 19º lote de vacinas contra a covid-19. Chegaram ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, 2.254.590 doses do imunizante.

A entrega faz parte do segundo acordo assinado entre a farmacêutica e o governo federal, que prevê a entrega de 100 milhões de doses até o fim de 2021.

A previsão do Ministério da Saúde é que 56,7 milhões de doses cheguem agora em novembro, com antecipação de parte dos lotes.