Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Neste sábado (13)

Covid-19: Vitória abre 2,5 mil vagas para vacinação sem agendamento

A vacinação ocorrerá das 8h às 15h, no Maanaim Vitória e na Igreja Batista de Jardim da Penha. Senhas serão distribuídas para a organização da imunização
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

12 nov 2021 às 16:31

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 16:31

Neste sábado (13), haverá vacinação contra a Covid-19 sem agendamento em Vitória. São 2.500 vagas para primeira e segunda doses, além do reforço para idosos, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos. A ação ocorrerá das 8h às 15h, no Maanaim Vitória e na Igreja Batista de Jardim da Penha. Segundo a prefeitura, senhas serão distribuídas para a organização da imunização.

VACINAS DISPONÍVEIS:

PRIMEIRA DOSE - Adolescentes entre 12 e 17 anos e pessoas com 18 anos ou mais
SEGUNDA DOSE 
  • Coronavac - para os que receberam primeira dose há 28 dias ou mais
  • Pfizer e AstraZeneca - para os que receberam primeira dose até 23 de setembro
TERCEIRA DOSE
  • Público com 60 anos ou mais que recebeu a segunda dose até 23 de julho 
  • Trabalhadores da saúde que receberam a sgeunda dose até 23 de junho
  •  Imunossuprimidos que receberam a segunda dose há 28 dias ou mais

Veja Também

Brasil recebe 2,2 milhões de doses de vacinas da Pfizer, diz Ministério

Covid: Vila Velha abre mais de 7 mil vagas para vacinação

SP é o 1º estado a ter mais de 70% da população com vacinação completa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória Vitória (ES) Vacina Covid-19 Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O castelo de 250 quartos de família bilionária que conta como foi a Era Dourada dos EUA
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?
Imagem BBC Brasil
Quem é o ex-aliado de Orbán que pode tirar premiê da Hungria do poder após 16 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados