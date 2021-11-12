Covid-19: Vitória abre 2,5 mil vagas para vacinação sem agendamento

Neste sábado (13), haverá vacinação contra a Covid-19 sem agendamento em Vitória. São 2.500 vagas para primeira e segunda doses, além do reforço para idosos, trabalhadores da saúde e imunossuprimidos. A ação ocorrerá das 8h às 15h, no Maanaim Vitória e na Igreja Batista de Jardim da Penha. Segundo a prefeitura, senhas serão distribuídas para a organização da imunização.
VACINAS DISPONÍVEIS:
PRIMEIRA DOSE - Adolescentes entre 12 e 17 anos e pessoas com 18 anos ou mais
SEGUNDA DOSE
- Coronavac - para os que receberam primeira dose há 28 dias ou mais
- Pfizer e AstraZeneca - para os que receberam primeira dose até 23 de setembro
TERCEIRA DOSE
- Público com 60 anos ou mais que recebeu a segunda dose até 23 de julho
- Trabalhadores da saúde que receberam a sgeunda dose até 23 de junho
- Imunossuprimidos que receberam a segunda dose há 28 dias ou mais