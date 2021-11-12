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1ª, 2ª e 3ª doses

Covid: Vila Velha abre mais de 7 mil vagas para vacinação

Ao todo, serão 7.440 vagas. A partir das 15h, é possível realizar o agendamento. Confira a distribuição das vacinas
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

12 nov 2021 às 08:29

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 08:29

Vacina Astrazeneca
Município de Vila Velha oferece 7.440 vagas para vacinação contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vila Velha realiza, a partir das 15h desta sexta-feira (12), novo agendamento para vacinação contra o coronavírus. Serão disponibilizadas vagas para receber primeira, segunda e terceira doses das vacinas. Ao todo, serão 7.440 vagas.
Para realizar o agendamento, basta acessar o site da prefeitura e seguir os passos indicados.

DIVISÃO DAS VAGAS

  • Primeira dose da Pfizer: adolescentes de 12 a 17 anos (300 vagas);
  • Primeira dose: pessoas com 18 anos ou mais (550 vagas);
  • Primeira dose da Pfizer: gestantes e puérperas (20 vagas);
  • Segunda dose da Pfizer: pessoas que tomaram a primeira dose há 56 dias do mesmo fabricante ou da AstraZeneca (1.840 vagas);
  • Segunda dose da Coronavac: aqueles que receberam a primeira dose há 28 dias (1.730 vagas);
  • Terceira dose da Pfizer: pessoas acima 60 anos que completaram o esquema vacinal há quatro meses (2.850 vagas);
  • Terceira dose da Pfizer: profissionais da saúde que tomaram a última dose há cinco meses (150 vagas).

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