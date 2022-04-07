Empresário e funcionário são presos por "golpe do financiamento" no ES

Dois homens — um empresário e um funcionário dele — foram presos em flagrante na última terça-feira (5) por praticarem um crime conhecido como "golpe do financiamento". Os suspeitos, de 43 e 46 anos, foram autuados por três estelionatos e uma tentativa de estelionato. A prisão aconteceu na Grande Vitória

À frente da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações (Defa), o delegado Douglas Vieira afirmou que o dono da revendedora de automóveis e o empregado dele já fizeram, ao menos, quatro vítimas. Segundo ele, o esquema pode ter gerado prejuízos entre R$ 70 mil e R$ 100 mil.

Delegado Douglas Vieira, da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações (Defa) Crédito: Samy Ferreira

"Algumas revendas de veículos têm autorização para fazer financiamento por meio digital, pelo sistema do banco, desde que o carro seja da loja e o cliente esteja no estabelecimento. Para ganhar dinheiro fácil, o lojista omite essas informações à instituição financeira e aplica o golpe", explicou.

"Ou seja, a vítima acaba ficando sem o dinheiro do crédito e com a dívida. Recomendamos que as pessoas tenham muito cuidado a darem cópias de documentos a terceiros" Douglas Vieira - Delegado titular da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações (Defa)

Essa é a parte final de um complexo esquema criminoso. "Primeiro, a organização pega dados de uma vítima, a placa do carro de outra, falsificam o Documento Único de Transferência (DUT) e entregam tudo para um intermediário, que procura a revenda e faz a proposta", continuou o delegado.

Em alguns casos, quando os bancos exigem uma foto da pessoa que está contratando o financiamento, os golpistas se passam por uma agência de emprego e pedem a fotografia. "Outro sistema é a vítima ganhar um brinde e eles pedirem para tirar uma foto para postar nas redes sociais", disse Douglas.

Após aplicar o golpe, a revendedora recebe uma comissão do banco ou uma porcentagem do valor do financiamento. O restante do dinheiro vai para uma conta aberta de forma fraudulenta. "Essas quantias são pulverizadas em várias outras contas e sacadas imediatamente pelos criminosos nos caixas", completou.

Ainda de acordo com o delegado Douglas Vieira, a organização criminosa responsável por esse esquema é de São Paulo . Se ficar comprovado que os dois homens presos no Espírito Santo faziam parte dela, eles responderão também por esse crime — podendo a pena chegar a oito anos de reclusão.

ORIENTAÇÕES: VEJA COMO NÃO CAIR NO GOLPE

Para evitar que mais pessoas sejam vítimas desse golpe, Douglas Vieira passou duas orientações principais: tomar cuidado ao fornecer dados pessoais a terceiros (porque criminosos podem obter financiamentos e abrir contas fraudulentas) e verificar periodicamente se não há alienação no veículo pelo site oficial Departamento Estadual de Trânsito ( Detran-ES ).