Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Até R$ 100 mil de prejuízo

Empresário e funcionário são presos por "golpe do financiamento" no ES

Homens de 43 e 46 anos, presos na Grande Vitória, trabalhavam em uma revendedora de automóveis e participaram de esquema criminoso. Delegado explica como não cair no golpe

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 16:12

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

07 abr 2022 às 16:12
Dois homens — um empresário e um funcionário dele — foram presos em flagrante na última terça-feira (5) por praticarem um crime conhecido como "golpe do financiamento". Os suspeitos, de 43 e 46 anos, foram autuados por três estelionatos e uma tentativa de estelionato. A prisão aconteceu na Grande Vitória.
À frente da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações (Defa), o delegado Douglas Vieira afirmou que o dono da revendedora de automóveis e o empregado dele já fizeram, ao menos, quatro vítimas. Segundo ele, o esquema pode ter gerado prejuízos entre R$ 70 mil e R$ 100 mil.
Delegado Douglas Vieira, da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações (Defa)
Delegado Douglas Vieira, da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações (Defa) Crédito: Samy Ferreira
"Algumas revendas de veículos têm autorização para fazer financiamento por meio digital, pelo sistema do banco, desde que o carro seja da loja e o cliente esteja no estabelecimento. Para ganhar dinheiro fácil, o lojista omite essas informações à instituição financeira e aplica o golpe", explicou.
"Ou seja, a vítima acaba ficando sem o dinheiro do crédito e com a dívida. Recomendamos que as pessoas tenham muito cuidado a darem cópias de documentos a terceiros"
Douglas Vieira - Delegado titular da Delegacia Especializada de Falsificações e Defraudações (Defa)
Essa é a parte final de um complexo esquema criminoso. "Primeiro, a organização pega dados de uma vítima, a placa do carro de outra, falsificam o Documento Único de Transferência (DUT) e entregam tudo para um intermediário, que procura a revenda e faz a proposta", continuou o delegado.
Em alguns casos, quando os bancos exigem uma foto da pessoa que está contratando o financiamento, os golpistas se passam por uma agência de emprego e pedem a fotografia. "Outro sistema é a vítima ganhar um brinde e eles pedirem para tirar uma foto para postar nas redes sociais", disse Douglas.
Após aplicar o golpe, a revendedora recebe uma comissão do banco ou uma porcentagem do valor do financiamento. O restante do dinheiro vai para uma conta aberta de forma fraudulenta. "Essas quantias são pulverizadas em várias outras contas e sacadas imediatamente pelos criminosos nos caixas", completou.
Ainda de acordo com o delegado Douglas Vieira, a organização criminosa responsável por esse esquema é de São Paulo. Se ficar comprovado que os dois homens presos no Espírito Santo faziam parte dela, eles responderão também por esse crime — podendo a pena chegar a oito anos de reclusão.

ORIENTAÇÕES: VEJA COMO NÃO CAIR NO GOLPE

Para evitar que mais pessoas sejam vítimas desse golpe, Douglas Vieira passou duas orientações principais: tomar cuidado ao fornecer dados pessoais a terceiros (porque criminosos podem obter financiamentos e abrir contas fraudulentas) e verificar periodicamente se não há alienação no veículo pelo site oficial Departamento Estadual de Trânsito (Detran-ES).
Empresário e funcionário são presos por golpe do financiamento no ES

Veja Também

Operação interdita empresa suspeita de vender até pênis de boi no ES

Polícia investiga golpe da falsa oração de cura em Vila Velha

Em menos de 3 horas, homem arromba mercearia 2 vezes e vai preso em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

estelionato Grande Vitória Polícia Civil Financiamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados