Poucas&Boas: Bandidos usam Instagram de famoso chef do ES para aplicar golpes

O alerta publicado por Juarez Campos nas redes sociais Crédito: Reprodução Instagram

@chefjuarez ou @casadochefjuarez. O chef Juarez Campos informa que não conseguiu recuperar sua conta no Instagram , alvo de hackers desde o dia 11 de dezembro. “Tentei todos os recursos técnicos e judiciais para recuperá-la ou tirá-la do ar e não consegui”, lamenta o chef, que migrou para duas novas contas:ou

ESTELIONATO EXPLÍCITO

A conta @juarezcampos, com mais de 15 mil seguidores, está sendo usada pelos criminosos para vender produtos em nome do chef. Segundo Juarez, uma médica conhecida dele já comprou R$ 5,2 mil em produtos no endereço hackeado.

“SÓ POSTO COMIDA”

“Estão vendendo geladeira, televisores e aparelhos de jantar, entre outros itens, pela minha conta no Instagram que foi alvo do hacker. Só posto imagens de comida”, alerta o chef, que contou também que até Pix que não é dele está sendo usado pelos bandidos para ganhar dinheiro de forma desonesta.

MUITA ESMOLA…

Ele conta que os golpistas anunciaram uma geladeira que custa em torno de R$ 10 mil por apenas R$ 2 mil. O produto, claro, não está à venda. É golpe puro e simples para tirar dinheiro de eventuais vítimas. Juarez fez o alerta de golpe também pelos seus contatos no WhatsApp.

PRIMEIA MORTE APÓS 3 MESES

Depois de três meses, foi registrada a primeira morte por Covid em Vargem Alta : um idoso de 95 anos, que tinha uma doença cardiovascular crônica e estava internado desde o dia 19 de janeiro, na Serra, morreu neste domingo (23). É o 48º óbito por coronavírus no município. O último havia sido registrado em 21 de outubro do ano passado.

1.233% DE CRESCIMENTO DE CASOS

Aliás, por causa da variante Ômicron, os números de casos dispararam na região serrana do ES. Nos primeiros 14 dias do ano, o aumento de registros de infectados por Covid subiu 1.233,33%.

DISPARADA NO NOROESTE

Barra de São Francisco, por sua vez, viu aumentarem em 1.500% os casos de Covid nas últimas três semanas: saltou de 36 casos ativos em 31 de dezembro para 511 no último domingo (23), dia em que também foi confirmada a primeira morte pela doença no município, após 46 dias.

VIAJOU, PEGOU

O secretário Municipal de Saúde, Elcimar de Souza Alves, disse que, das pessoas que retornam de viagem e apresentam sintomas, 60% testam positivo em Barra de São Francisco. Até agora, são 259 óbitos pelo coronavírus na cidade.

ORDENAÇÃO DO BISPO DE COLATINA

A ordenação episcopal do quarto bispo eleito da Diocese de Colatina, monsenhor Lauro Sérgio Versiani Barbosa, será nesta terça-feira (25), às 10h. A missa será celebrada em Viçosa (MG) e transmitida pelas redes sociais da diocese colatinense (Facebook, YouTube e Rádio Web). Dom Lauro assumirá a Diocese de Colatina no dia 2 de fevereiro, também às 10h, na Catedral do Sagrado Coração de Jesus, na cidade do Noroeste capixaba.

FEMINICÍDIO CAI EM VITÓRIA

Caiu em 43% o número de feminicídios em Vitória no ano passado, na comparação com 2020. “Essa marca é importante no combate à violência contra a mulher”, afirma o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

CEMITÉRIO VIP

O empresário que fez o primeiro crematório pet no Estado, na Serra, quer criar agora um cemitério vertical no município. Climatizado e com suítes para as famílias, bufê, 100% ecológico, estacionamento 24 horas com segurança, floricultura, cafeteria italiana, bomboniere, cerimonialistas e despedidas virtuais.

HAJA PACIÊNCIA

Agenda para teste contra Covid pelo site do governo estadual está sendo tarefa hercúlea. A plataforma fica fora do ar.

HAJA PACIÊNCIA 2

Tem paciente que ligou para o 156 da Prefeitura de Vitória, há uma semana, aguardando pela teleconsulta, e até hoje não recebeu a resposta.

ABRIU, FECHOU

As vagas disponibilizadas pela Prefeitura de Vitória, para testes rápidos que detectam o vírus da Covid-19, foram preenchidas em um minuto nesta segunda-feira (24). Ao todo, foram 160 exames colocados para agendamento pela Capital.

ALÔ, DOUTOR!