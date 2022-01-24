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Leonel Ximenes

Poucas&Boas: Bandidos usam Instagram de famoso chef do ES para aplicar golpes

Criminosos estão usando conta foi invadida para ganhar dinheiro em nome do empresário

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 16:33

Públicado em 

24 jan 2022 às 16:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O alerta publicado por Juarez Campos nas redes sociais
O alerta publicado por Juarez Campos nas redes sociais Crédito: Reprodução Instagram
O chef Juarez Campos informa que não conseguiu recuperar sua conta no Instagram, alvo de hackers desde o dia 11 de dezembro. “Tentei todos os recursos técnicos e judiciais para recuperá-la ou tirá-la do ar e não consegui”, lamenta o chef, que migrou para duas novas contas: @chefjuarez ou @casadochefjuarez.

ESTELIONATO EXPLÍCITO

A conta @juarezcampos, com mais de 15 mil seguidores, está sendo usada pelos criminosos para vender produtos em nome do chef. Segundo Juarez, uma médica conhecida dele já comprou R$ 5,2 mil em produtos no endereço hackeado.

“SÓ POSTO COMIDA”

“Estão vendendo geladeira, televisores e aparelhos de jantar, entre outros itens, pela minha conta no Instagram que foi alvo do hacker. Só posto imagens de comida”, alerta o chef, que contou também que até Pix que não é dele está sendo usado pelos bandidos para ganhar dinheiro de forma desonesta.

MUITA ESMOLA…

Ele conta que os golpistas anunciaram uma geladeira que custa em torno de R$ 10 mil por apenas R$ 2 mil. O produto, claro, não está à venda. É golpe puro e simples para tirar dinheiro de eventuais vítimas. Juarez fez o alerta de golpe também pelos seus contatos no WhatsApp.

PRIMEIA MORTE APÓS 3 MESES

Depois de três meses, foi registrada a primeira morte por Covid em Vargem Alta: um idoso de 95 anos, que tinha uma doença cardiovascular crônica e estava internado desde o dia 19 de janeiro, na Serra, morreu neste domingo (23). É o 48º óbito por coronavírus no município. O último havia sido registrado em 21 de outubro do ano passado.

1.233% DE CRESCIMENTO DE CASOS

Aliás, por causa da variante Ômicron, os números de casos dispararam na região serrana do ES. Nos primeiros 14 dias do ano, o aumento de registros de infectados por Covid subiu 1.233,33%.

DISPARADA NO NOROESTE

Barra de São Francisco, por sua vez, viu aumentarem em 1.500% os casos de Covid nas últimas três semanas: saltou de 36 casos ativos em 31 de dezembro para 511 no último domingo (23), dia em que também foi confirmada a primeira morte pela doença no município, após 46 dias.

VIAJOU, PEGOU

O secretário Municipal de Saúde, Elcimar de Souza Alves, disse que, das pessoas que retornam de viagem e apresentam sintomas, 60% testam positivo em Barra de São Francisco. Até agora, são 259 óbitos pelo coronavírus na cidade.

ORDENAÇÃO DO BISPO DE COLATINA

A ordenação episcopal do quarto bispo eleito da Diocese de Colatina, monsenhor Lauro Sérgio Versiani Barbosa, será nesta terça-feira (25), às 10h. A missa será celebrada em Viçosa (MG) e transmitida pelas redes sociais da diocese colatinense (Facebook, YouTube e Rádio Web). Dom Lauro assumirá a Diocese de Colatina no dia 2 de fevereiro, também às 10h, na Catedral do Sagrado Coração de Jesus, na cidade do Noroeste capixaba.

FEMINICÍDIO CAI EM VITÓRIA

Caiu em 43% o número de feminicídios em Vitória no ano passado, na comparação com 2020. “Essa marca é importante no combate à violência contra a mulher”, afirma o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

CEMITÉRIO VIP

O empresário que fez o primeiro crematório pet no Estado, na Serra, quer criar agora um cemitério vertical no município. Climatizado e com suítes para as famílias, bufê, 100% ecológico, estacionamento 24 horas com segurança, floricultura, cafeteria italiana, bomboniere, cerimonialistas e despedidas virtuais.
HAJA PACIÊNCIA
Agenda para teste contra Covid pelo site do governo estadual está sendo tarefa hercúlea. A plataforma fica fora do ar.
HAJA PACIÊNCIA 2
Tem paciente que ligou para o 156 da Prefeitura de Vitória, há uma semana, aguardando pela teleconsulta, e até hoje não recebeu a resposta.

ABRIU, FECHOU

As vagas disponibilizadas pela Prefeitura de Vitória, para testes rápidos que detectam o vírus da Covid-19, foram preenchidas em um minuto nesta segunda-feira (24). Ao todo, foram 160 exames colocados para agendamento pela Capital.

ALÔ, DOUTOR!

Os cuidados sanitários que o governo do Estado está pedindo para o povo fazer inclui o governo, certo?

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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