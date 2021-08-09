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Leonel Ximenes

Bandido de Mato Grosso tenta dar golpe em deputado do ES

Estelionatário usou fotos de parentes do parlamentar e pediu a ele R$ 20 mil

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 16:10

Públicado em 

09 ago 2021 às 16:10
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Danilo Bahiense, que é delegado aposentado, denunciou o estelionatário à polícia
Danilo Bahiense, que é delegado aposentado, denunciou o estelionatário à polícia Crédito: Divulgação
Um estelionatário de Mato Grosso tentou dar um golpe em um deputado estadual do Espírito Santo na última semana. O golpista só não sabia que esse parlamentar era o policial aposentado Delegado Danilo Bahiense.
Bahiense explicou, na manhã desta segunda-feira (9), durante a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia, que na última quarta-feira o golpista fez contato com ele.
“Esse cidadão pegou o número de DDD 27, colocou a foto do meu filho, da minha nora e da minha neta e mandou uma mensagem me dizendo que tinha trocado de celular, porque tinha dado problema. E estaria usando provisoriamente aquela linha”, disse o delegado aposentado.
“Ele tentou a todo custo que eu passasse uma importância (dinheiro) acima de 20 mil reais, por Pix ou por depósito. Pela nossa experiência como delegado, tentamos de todas as formas que alguém viesse pegar o dinheiro, mas ele não caiu nessa e descobrimos que se trata de um cidadão do Mato Grosso do Sul, já com muitas ocorrências tramitando”, explicou Bahiense.

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O deputado deixou um alerta. “A gente quer alertar a população capixaba para que fique atenta se uma pessoa se passar por alguém da família. Faça primeiro o contato com esse parente, para checar se é verdadeiro ou não. Se não for uma pessoa experiente, acaba caindo no golpe e tendo um prejuízo jamais recuperará o valor.”
Bahiense repassou à Polícia Civil as informações sobre o golpista mato-grossense.

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Parece que os bandidos gostam de usar o nome dos deputados estaduais para aplicar golpes na internet. Além de Bahiense (sem partido), já foram alvo de tentativa de estelionato digital Bruno Lamas (PSB), Xambinho (PL), Janete de Sá (PMN), Fabrício Gandini (Cidadania), Raquel Lessa (Pros) e o próprio presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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