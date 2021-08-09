Bandido de Mato Grosso tenta dar golpe em deputado do ES

Bahiense explicou, na manhã desta segunda-feira (9), durante a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Assembleia
, que na última quarta-feira o golpista fez contato com ele.
“Esse cidadão pegou o número de DDD 27, colocou a foto do meu filho, da minha nora e da minha neta e mandou uma mensagem me dizendo que tinha trocado de celular, porque tinha dado problema. E estaria usando provisoriamente aquela linha”, disse o delegado aposentado.
“Ele tentou a todo custo que eu passasse uma importância (dinheiro) acima de 20 mil reais, por Pix
ou por depósito. Pela nossa experiência como delegado, tentamos de todas as formas que alguém viesse pegar o dinheiro, mas ele não caiu nessa e descobrimos que se trata de um cidadão do Mato Grosso do Sul, já com muitas ocorrências tramitando”, explicou Bahiense.
O deputado deixou um alerta. “A gente quer alertar a população capixaba para que fique atenta se uma pessoa se passar por alguém da família. Faça primeiro o contato com esse parente, para checar se é verdadeiro ou não. Se não for uma pessoa experiente, acaba caindo no golpe e tendo um prejuízo jamais recuperará o valor.”
Bahiense repassou à Polícia Civil
as informações sobre o golpista mato-grossense.