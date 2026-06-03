Criança sofre queimaduras graves em acidente doméstico em Cachoeiro

Uma menina de 7 anos sofreu graves queimaduras após um acidente doméstico em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na terça-feira (2). Por conta do estado de saúde, a criança foi transferida para receber atendimento na Grande Vitória com o apoio do helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).





Segundo relatos iniciais à equipe do Notaer, o acidente teria acontecido após a criança manusear fogo próximo a um recipiente com combustível. A menina se feriu gravemente na face e nos membros superiores. Ela precisou ser intubada pela equipe médica ainda em Cachoeiro de Itapemirim para garantir a estabilização para o transporte de alta complexidade.





A aeronave pousou em Vitória durante a tarde e a paciente ficou sob cuidados da equipe multidisciplinar do pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória. A unidade é referência no Estado para o tratamento de queimaduras em crianças.