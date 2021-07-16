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Leonel Ximenes

Três deputados do ES são vítimas de golpistas na internet

Bandidos estão se passando por parlamentares ou suas assessorias e pedindo dinheiro, em nome deles, pelo telefone ou pelo  WhatsApp

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 13:33

Públicado em 

16 jul 2021 às 13:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os alertas dos três parlamentares nas redes sociais
Os alertas dos três parlamentares nas redes sociais Crédito: Fotomontagem
Três deputados estaduais, três vítimas de golpistas. Bruno Lamas (PSB), Xambinho (PL) e Janete de Sá (PMN) postaram mensagens nas redes sociais nesta semana alertando que estão sendo vítimas de estelionatários. Os golpistas estão se passando por parlamentares ou suas assessorias e pedindo dinheiro, em nome deles, por meio de telefonemas ou mensagens enviadas pelo WhatsApp.
Em todos os casos, os celulares são desconhecidos dos políticos. Mas os golpistas se apresentam usando imagens semelhantes às dos perfis dos parlamentares em suas redes sociais.
Nas postagens de alerta, os deputados afirmam que “as providências cabíveis já estão sendo tomadas junto à polícia”.
Num dos diálogos, na última segunda-feira (12), pelo WhatsApp, uma pessoa ligada a Bruno recebeu o pedido de depósito da quantia de R$ 1.180, que seria supostamente para o parlamentar, conforme prints feitos pelo deputado.
“Estelionatários estão tentando se passar por mim. Informo que este número nunca foi meu e nem autorizei ninguém a falar em meu nome. Se te chamarem, não responda. Já estou tomando as providências junto à polícia”, afirmou o socialista.

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Situação semelhante ocorreu com Xambinho, que adotou a mesma estratégia ao alertar as pessoas em suas redes sociais. Já Janete chamou a atenção para o que ela chamou de “golpe do telefonema”.
Por meio dele, os infratores ligam de um telefone desconhecido, em alguns casos de fora do Estado, para celulares de amigos, conhecidos ou familiares para pedir dinheiro.
“Golpistas estão ligando de telefone desconhecido se passando por mim e minha assessoria a fim de conseguir dinheiro. Não repasse seus dados! Isso é golpe”, alertou Janete nas redes sociais.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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