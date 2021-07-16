Três deputados do ES são vítimas de golpistas na internet

Os alertas dos três parlamentares nas redes sociais Crédito: Fotomontagem

Três deputados estaduais, três vítimas de golpistas. Bruno Lamas (PSB), Xambinho (PL) e Janete de Sá (PMN) postaram mensagens nas redes sociais nesta semana alertando que estão sendo vítimas de estelionatários. Os golpistas estão se passando por parlamentares ou suas assessorias e pedindo dinheiro, em nome deles, por meio de telefonemas ou mensagens enviadas pelo WhatsApp.

Em todos os casos, os celulares são desconhecidos dos políticos. Mas os golpistas se apresentam usando imagens semelhantes às dos perfis dos parlamentares em suas redes sociais

Nas postagens de alerta, os deputados afirmam que “as providências cabíveis já estão sendo tomadas junto à polícia”.

Num dos diálogos, na última segunda-feira (12), pelo WhatsApp, uma pessoa ligada a Bruno recebeu o pedido de depósito da quantia de R$ 1.180, que seria supostamente para o parlamentar, conforme prints feitos pelo deputado.

“Estelionatários estão tentando se passar por mim. Informo que este número nunca foi meu e nem autorizei ninguém a falar em meu nome. Se te chamarem, não responda. Já estou tomando as providências junto à polícia”, afirmou o socialista.

Situação semelhante ocorreu com Xambinho, que adotou a mesma estratégia ao alertar as pessoas em suas redes sociais. Já Janete chamou a atenção para o que ela chamou de “golpe do telefonema”.

Por meio dele, os infratores ligam de um telefone desconhecido, em alguns casos de fora do Estado, para celulares de amigos, conhecidos ou familiares para pedir dinheiro.