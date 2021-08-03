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Leonel Ximenes

Homem usa nome do prefeito de Vitória para dar golpes

Lorenzo Pazolini, a vítima da vez, fez um alerta nas redes sociais denunciando o criminoso

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 14:56

Públicado em 

03 ago 2021 às 14:56
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O alerta de Pazolini nas redes sociais contra o criminoso
O alerta de Pazolini nas redes sociais contra o criminoso digital Crédito: Reprodução da internet
Imagine receber mensagem de alguém que recebe, mensalmente, salário bruto de R$ 19.217,12 e um pedido para que envie dinheiro a este remetente. E, ainda, se passando por um delegado de Polícia Civil licenciado. Pois isto aconteceu com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

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No início da tarde desta terça-feira, Pazolini comunicou, por meio de suas redes sociais, que uma pessoa com o contato (27) 99998-9885 estava usando a foto dele para pedir dinheiro. “Informo que este número não é meu! Caso seja abordado por ele, denuncie”, escreveu o prefeito.

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Atualmente, está na moda se passar por político e aplicar esse tipo de crime. Na Assembleia Legislativa, conforme mostrou a coluna, diversos deputados foram vítimas desse tipo de ação e tiveram de rapidamente se pronunciar, para que eleitores não fossem lesados pelos golpistas.
Não há realmente limites para esses criminosos digitais: a vítima da vez é delegado de polícia, prefeito de uma capital e chefe da Guarda Municipal. Até quando?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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