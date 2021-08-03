Homem usa nome do prefeito de Vitória para dar golpes

Imagine receber mensagem de alguém que recebe, mensalmente, salário bruto de R$ 19.217,12 e um pedido para que envie dinheiro a este remetente. E, ainda, se passando por um delegado de Polícia Civil licenciado. Pois isto aconteceu com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini
(Republicanos).
No início da tarde desta terça-feira, Pazolini comunicou, por meio de suas redes sociais, que uma pessoa com o contato (27) 99998-9885 estava usando a foto dele para pedir dinheiro. “Informo que este número não é meu! Caso seja abordado por ele, denuncie”, escreveu o prefeito.
Atualmente, está na moda se passar por político e aplicar esse tipo de crime. Na Assembleia Legislativa, conforme mostrou a coluna
, diversos deputados foram vítimas desse tipo de ação e tiveram de rapidamente se pronunciar, para que eleitores não fossem lesados pelos golpistas.
Não há realmente limites para esses criminosos digitais: a vítima da vez é delegado de polícia
, prefeito de uma capital e chefe da Guarda Municipal. Até quando?