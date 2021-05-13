Marisa Orth é vítima de golpe virtual no Whatsapp e alerta: 'Denuncie'

Marisa Orth em sua personagem na novela "Haja Coração" Crédito: Divulgação/TV Globo

Marisa Orth usou o perfil dela nas redes sociais para compartilhar um alerta para os seguidores na quarta-feira, 12. A atriz revelou que sofreu um golpe virtual.

Em um vídeo no Instagram, ela explicou que os criminosos usaram o número do celular dela para pedir dinheiro para alguns contatos. Através de mensagens, os hackers fingiam ser a artista.

"Pessoal, eu serei rápida, meu telefone foi hackeado. Eu vou colocar o número aqui, tem gente se passando por mim. Se você receber uma mensagem desse número, denuncia", pediu Marisa.

Na legenda do post, a atriz colocou o telefone que estão usando para aplicar o golpe e reforçou o aviso: "Outro número se passando por mim, do Rio. É bandidagem tá?", concluiu.