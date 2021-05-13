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Marisa Orth é vítima de golpe virtual no Whatsapp e alerta: 'Denuncie'

A atriz expôs o número do celular que estava pedindo dinheiro em nome dela

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 18:10

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 mai 2021 às 18:10
Marisa Orth em sua personagem na novela
Marisa Orth em sua personagem na novela "Haja Coração" Crédito: Divulgação/TV Globo
Marisa Orth usou o perfil dela nas redes sociais para compartilhar um alerta para os seguidores na quarta-feira, 12. A atriz revelou que sofreu um golpe virtual.
Em um vídeo no Instagram, ela explicou que os criminosos usaram o número do celular dela para pedir dinheiro para alguns contatos. Através de mensagens, os hackers fingiam ser a artista.
"Pessoal, eu serei rápida, meu telefone foi hackeado. Eu vou colocar o número aqui, tem gente se passando por mim. Se você receber uma mensagem desse número, denuncia", pediu Marisa.
Na legenda do post, a atriz colocou o telefone que estão usando para aplicar o golpe e reforçou o aviso: "Outro número se passando por mim, do Rio. É bandidagem tá?", concluiu.
Nos comentários, os fãs lamentaram a situação: "Gente sem noção espalhada igual vírus. Que sacanagem", disse uma internauta. "Não bastasse esse momento difícil que vivemos, tem mais essa", escreveu outra seguidora.

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