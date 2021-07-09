Golpes usam filme da Viúva Negra para roubar dinheiro na internet

Cibercriminosos estão aproveitando a estreia do filme "Viúva Negra" para aplicar golpes que roubam informações pessoais e financeiras. O alvo são pessoas interessadas em assistir à nova história da personagem da Marvel na internet.
Segundo a empresa de cibersegurança Kaspersky, o filme, que chega aos cinemas e serviços de streaming nesta sexta-feira (9), tem sido usado como isca para levar usuários a arquivos maliciosos e sites de phishing -projetados para enganar a vítima de modo que ela forneça senhas e números de cartões.
O golpe acontece da seguinte forma: na esperança de ver o filme, as pessoas são redirecionadas para páginas que exibem os primeiros minutos de uma suposta filmagem. Após um tempo, o site solicita um cadastro para liberar o restante e pede que a vítima insira um cartão bancário. Feito isso, uma quantia é cobrada, mas o filme completo não é exibido.
Especialistas da empresa de cibersegurança registraram um aumento de 9% nas tentativas de golpes disfarçados como o novo filme durante o mês de julho.
De acordo com a Kaspersky, este tipo de phishing é uma das fraudes mais populares entre os cibercriminosos. Neste ano, a empresa já havia alertado sobre este mesmo tipo de golpe no lançamento da quinta temporada do desenho "Rick and Morty" e durante o Oscar 2021.
"Grandes lançamentos sempre foram uma fonte de entretenimento, mas a paixão dos fãs pode levá-los para esses golpes online, e o pior é que o interesse é tanto que as pessoas nem desconfiam", disse Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky no Brasil.
Para evitar cair neste tipo de golpe, a empresa aconselha que as pessoas:
- Verifiquem a autenticidade dos sites antes de inserir dados pessoais;
- Usem somente páginas oficiais e confiáveis para assistir ou baixar filmes;
- Prestem atenção nas extensões dos arquivos baixados no computador (um arquivo de vídeo nunca terá uma extensão .exe ou msi., por exemplo);
- Usem ferramentas de segurança para identificar anexos maliciosos e sites de phishing;
- Evitem links promissores de visualização antecipada de conteúdo.