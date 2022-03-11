Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Prefeito de Vitória (que é delegado) é vítima de fraude no zap. Pela 3ª vez

Bandidos estão usando um número de WhatsApp com a foto de Lorenzo Pazolini; e não é a primeira vez

Públicado em 

11 mar 2022 às 14:54
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O alerta de fraude feita por Pazolini
O alerta de fraude feita por Pazolini Crédito: Reprodução
Delegado de Polícia licenciado, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), denunciou que está sendo vítima da ação de estelionatários, que estão usando a foto dele para interagir com seus contatos no WhatsApp. Os bandidos estão usando o número 99724-7874 (que não é de Pazolini) para tentar aplicar golpes.
Não é a primeira vez que o prefeito é vítima dessa delinquência. A primeira foi em agosto de 2021 e a segunda, quatro meses depois. Pazolini diz que está neste momento registrando um boletim de ocorrência na Polícia Civil.
Segundo Pazolini, nas duas primeiras vezes em que foi vítima desses criminosos, ninguém foi prejudicado ou teve algum prejuízo, inclusive de ordem financeira: "Comunicamos rapidamente. A celeridade na comunicação foi fundamental, evitou prejuízos a terceiros".
Em tempo: se os bandidos não estão temendo nem um prefeito de capital que é delegado de polícia, imagine nós, simples mortais. Oremos!

Veja Também

Sebrae alerta sobre golpe de falsa vaga de emprego no Whatsapp

Pedido no WhatsApp faz criança conseguir tratamento de saúde no ES

Precisamos nos preocupar com compartilhamento de dados do WhatsApp?

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

estelionato Lorenzo Pazolini Polícia Civil Whatsapp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Relator de CPI pede indiciamento de Moraes, Toffoli, Gilmar e Gonet
Imagem BBC Brasil
O culto liderado por pastor negro que falava a 'língua dos anjos' e que originou o movimento evangélico há 120 anos
Imagem de destaque
O que a derrota de Viktor Orbán na Hungria significa para Putin, Ucrânia e o resto da Europa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados