Prefeito de Vitória (que é delegado) é vítima de fraude no zap. Pela 3ª vez

Delegado de Polícia licenciado, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini
(Republicanos), denunciou que está sendo vítima da ação de estelionatários, que estão usando a foto dele para interagir com seus contatos no WhatsApp. Os bandidos estão usando o número 99724-7874 (que não é de Pazolini) para tentar aplicar golpes.
Não é a primeira vez que o prefeito é vítima dessa delinquência. A primeira foi em agosto de 2021 e a segunda, quatro meses depois. Pazolini diz que está neste momento registrando um boletim de ocorrência na Polícia Civil
.
Segundo Pazolini, nas duas primeiras vezes em que foi vítima desses criminosos, ninguém foi prejudicado ou teve algum prejuízo, inclusive de ordem financeira: "Comunicamos rapidamente. A celeridade na comunicação foi fundamental, evitou prejuízos a terceiros".
Em tempo: se os bandidos não estão temendo nem um prefeito de capital que é delegado de polícia, imagine nós, simples mortais. Oremos!