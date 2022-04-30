Golpe do 'test drive': criminoso pede para dirigir e foge com veículos no ES

Um golpista fez ao menos duas vítimas em Vila Velha, na Grande Vitória, usando a mesma estratégia: ele se passou por um comprador, pediu para testar um veículo e fugiu em seguida. É o golpe do falso "teste drive".
O primeiro furto relatado à polícia foi o de uma moto. O proprietário é um empresário de 26 anos. O jovem anunciou a venda pela internet e marcou um encontro com o falso comprador. O homem, segundo o empresário, pediu pra testar o veículo, mas fugiu com a moto sem pagar.
"Ele pediu pra ligar pra ver como estava o motor. Deixei e falei que a chave estava na ignição. A moto estava na frente de casa e não pensei nunca que ele fosse tentar alguma coisa. Ele ligou a moto, acelerou um pouco, montou na moto e saiu, sem capacete, sem nada", falou o dono da moto, que pediu para não ser identificado.
O caso aconteceu no dia 23 de abril, no bairro Vale Encantado. A vítima ficou sem saber o que fazer.
"Pensei que ele daria uma volta e voltaria. Vi que ele não voltou, peguei meu carro, mas sem sucesso. Ele já tinha conseguido fugir", contou o empresário.
O golpista, segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, usou a moto pra aplicar o mesmo golpe em um outro homem que anunciava a venda de um carro pela internet.
Na tarde desta sexta-feira (29), o ladrão encontrou a segunda vítima no estacionamento de um shopping no bairro Itaparica e pediu a chave para testar o veículo. Com a chave na mão, o golpista abandonou a moto e fugiu com o carro.
"Ele [a vítima] iria passar o carro pra pessoa [o falso comprador] e pegar a moto. Só que ele entregou a chave do carro pra uma camarada que ele não conhecia e o cara não voltou mais com o carro", disse o agente Lacerda, da Guarda Municipal.
Os casos foram descobertos pela Guarda Municipal e registrados na Delegacia Regional de Vila Velha. A moto foi recuperada pelos agentes, mas o golpista e o outro carro furtado não foram localizados.
O agente da guarda alerta: na hora de negociar a venda de um veículo, todo cuidado é pouco.
"Toda a pessoa que tiver negociando um carro tem que marcar encontro num local público, com muitas pessoas. E não entregar a chave do seu carro pra um estranho que você nunca viu na vida", orientou o agente Lacerda.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que a demanda deveria ser verificada com Guarda Municipal. A Polícia Civil também foi perguntada sobre a ocorrência. A matéria será atualizada assim que houver uma resposta.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta e do g1 ES