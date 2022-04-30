Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Golpe do 'test drive': criminoso pede para dirigir e foge com veículos no ES

Moto e carro foram levados por homem que se passava por comprador para furtar os veículos. Ao menos duas vítimas relataram caso às autoridades

Publicado em 30 de Abril de 2022 às 15:37

Redação de A Gazeta

Carro e moto foram furtados com o mesmo golpe em Vila Velha Crédito: Paulo Cordeiro
Um golpista fez ao menos duas vítimas em Vila Velha, na Grande Vitória, usando a mesma estratégia: ele se passou por um comprador, pediu para testar um veículo e fugiu em seguida. É o golpe do falso "teste drive".
O primeiro furto relatado à polícia foi o de uma moto. O proprietário é um empresário de 26 anos. O jovem anunciou a venda pela internet e marcou um encontro com o falso comprador. O homem, segundo o empresário, pediu pra testar o veículo, mas fugiu com a moto sem pagar.
"Ele pediu pra ligar pra ver como estava o motor. Deixei e falei que a chave estava na ignição. A moto estava na frente de casa e não pensei nunca que ele fosse tentar alguma coisa. Ele ligou a moto, acelerou um pouco, montou na moto e saiu, sem capacete, sem nada", falou o dono da moto, que pediu para não ser identificado.
O caso aconteceu no dia 23 de abril, no bairro Vale Encantado. A vítima ficou sem saber o que fazer.
Carro e moto foram furtados com o mesmo golpe em Vila Velha Crédito: Paulo Cordeiro
"Pensei que ele daria uma volta e voltaria. Vi que ele não voltou, peguei meu carro, mas sem sucesso. Ele já tinha conseguido fugir", contou o empresário.
O golpista, segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, usou a moto pra aplicar o mesmo golpe em um outro homem que anunciava a venda de um carro pela internet.
Na tarde desta sexta-feira (29), o ladrão encontrou a segunda vítima no estacionamento de um shopping no bairro Itaparica e pediu a chave para testar o veículo. Com a chave na mão, o golpista abandonou a moto e fugiu com o carro.
"Ele [a vítima] iria passar o carro pra pessoa [o falso comprador] e pegar a moto. Só que ele entregou a chave do carro pra uma camarada que ele não conhecia e o cara não voltou mais com o carro", disse o agente Lacerda, da Guarda Municipal.
Os casos foram descobertos pela Guarda Municipal e registrados na Delegacia Regional de Vila Velha. A moto foi recuperada pelos agentes, mas o golpista e o outro carro furtado não foram localizados.
O agente da guarda alerta: na hora de negociar a venda de um veículo, todo cuidado é pouco.
"Toda a pessoa que tiver negociando um carro tem que marcar encontro num local público, com muitas pessoas. E não entregar a chave do seu carro pra um estranho que você nunca viu na vida", orientou o agente Lacerda.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar informou que a demanda deveria ser verificada com Guarda Municipal. A Polícia Civil também foi perguntada sobre a ocorrência. A matéria será atualizada assim que houver uma resposta.
Com informações de Caíque Verli, da TV Gazeta e do g1 ES

Veja Também

Adolescente morre em ambulância após 4 horas na porta de hospital de Vila Velha

Jovem de 17 anos é detido com submetralhadora em Cachoeiro

Vereador cassado é preso após confusão em João Neiva, no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carros Grande Vitória Polícia Civil Vila Velha Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 27/04/2026
Carro elétrico em condomínio
Condomínios e carros elétricos: um novo conflito
Editais e Avisos - 27/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados