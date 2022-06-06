Pix falso, roubo de dados e contas clonadas: proteja-se dos golpes digitais

Oferta de emprego, link para atualizar cadastro no banco ou aquela promoção que você estava esperando faz tempo. Quem nunca recebeu uma mensagem dessa pode se considerar com sorte porque todas elas escondem um golpe aplicado pelas redes sociais.

Além do SMS, os bandidos estão agindo no WhatsApp, Instagram e e-mail. Especialistas em segurança digital e a Polícia Civil explicam que os golpes são variados e, em alguns casos, são realizados de acordo com o perfil da vítima.

Uma pesquisa divulgada pelo Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGVcia) apontou que em maio de 2021 o Brasil tinha 440 milhões de dispositivos digitais (computador, notebook, tablet e smartphone) em uso.

São nestas plataformas onde estão instaladas as redes sociais, alvos cada vez mais constantes dos criminosos. O especialista em cibersegurança Fernando Amatte explica que os golpistas agem em busca de dinheiro.

"Seja com perfil falso ou roubo dos perfis, o criminoso, de uma maneira ou outra, quer fazer dinheiro. Tem a situação do roubo do perfil e a chantagem para você ter o perfil de volta. O golpista quer algum tipo de vantagem" Fernando Amatte - Especialista em cibersegurança

Para apontar os principais golpes aplicados a partir das redes sociais (Instagram e WhatsApp), e-mail e SMS, A Gazeta conversou com especialistas em segurança da informação e a Polícia Civil.

CONHEÇA OS GOLPES MAIS COMUNS

INSTAGRAM

Rede social é um dos alvos escolhidos por criminosos Crédito: Pixabay

CONTA VERIFICADA





O QUE É?





No Instagram, por exemplo, um golpe comum é o que oferece o selo de conta verificada, um reconhecimento oferecido para artistas, digital influencer e figuras de destaque. Geralmente, os alvos são perfis com muitos seguidores.





Os criminosos entram em contato via mensagem direta, as DMs. Eles oferecem a atualização, como se fossem o próprio Instagram. O usuário é direcionado a uma página falsa que rouba o login e senha da vítima.





O site falso também pede login e senha do e-mail vinculado ao perfil do Instagram para confirmar as informações do usuário. Isso praticamente evita que a vítima faça login de novo e dificulta que a conta seja recuperada por quem realmente administra o perfil.

CONTA SEQUESTRADA





O QUE É?





Outro golpe que tem sido muito comum é o sequestro do perfil do Instagram. Acontece de diversas formas. Uma delas é quando o usuário é enganado e tem suas informações pessoais e credenciais de acesso roubadas. Os bandidos mandam e-mail dizendo que a conta pessoal da vítima foi invadida e que ela deve digitar suas informações no link da mensagem.





Outra forma é quando o bandido simula ser alguém conhecido e alega problemas para abrir um SMS. Ele então pede para que a vítima informe qual o conteúdo da mensagem recebida. Sem desconfiar, a vítima passa os dados e tem a conta sequestrada.

VENDA PELA INTERNET





O QUE É?





Um dos golpes aplicados após o sequestro é a falsa venda de produtos eletrodomésticos, móveis e eletrônicos. Os anúncios dizem que a pessoa está de mudança ou quer se desfazer dos produtos antigos para comprar novos. Quem vê, acha que é legítimo e acaba comprando. O problema é que tudo não passa de um golpe e a pessoa nunca vai receber.



COMO SE PROTEGER





Cuidado com os links. Antes de clicar ou fazer cadastro, certifique-se da legitimidade do endereço que entrou em contato.





Confirme as informações em canais oficiais, pesquisados por você.





Faça a autenticação em duas etapas por aplicativo. Recomendamos o Google Authenticator ou Microsoft Authenticator. Vamos ensinar como fazer. Vá até a loja de aplicativos do seu celular. No nosso caso, vamos usar o da Google.





O primeiro passo é clicar em Instalar. Depois vá no seu perfil do Instagram e clique em Configurações. Em seguida, escolha a opção Segurança. Agora, clique na autenticação de dois fatores. Agora, habilite a autenticação por aplicativo.





Clique em avançar. Clique em OK e pronto. Está segura sua conta.

WHATSAPP

Aplicativo de mensagens também é usado por criminosos Crédito: Pixabay

CONVITE DE FESTA OU SORTEIO





O QUE É?





O golpista Instala o WhatsApp com seu número. Você recebe uma mensagem de autenticação. O criminoso usa algum motivo para te ligar ou mandar mensagem. É comum ele falar que você foi selecionado para uma festa ou ganhou algum sorteio. Daí, para receber o convite ou prêmio, você tem de passar o código de seis dígitos que chegou via SMS. Quando você informa, o seu WhatsApp é transferido para o celular dele.



GOLPE DA EMPRESA





O QUE É?





Pelo WhatsApp, o golpista se passa por uma empresa que o usuário conhece. O criminoso diz que houve um erro no sistema da tal empresa e que isso seria resolvido se a vítima informasse o código que chegou via SMS. A mensagem contém o código de verificação do número da vítima. Com esse dado, o golpista tem acesso às mensagens e contatos. As informações são usadas para pedir dinheiro aos contatos da vítima.



PERFIL FALSO COM DADOS REAIS





Você já deve ter recebido ou visto alguém falando que recebeu mensagem de algum contato que teria mudado o número do telefone e precisava de dinheiro emprestado. Esse é mais um dos golpes aplicados na plataforma.





Para atacar, os bandidos pegam a foto de perfil do WhatsApp de um parente da vítima. Geralmente, os ladrões usam dados do alvo. Com base nisso, criam um perfil falso de um familiar para o enredo criado pareça real. Na maioria das vezes, os bandidos solicitam dinheiro para consertar veículos ou pagar boletos.



COMO SE PROTEGER





Se desconfia da pessoa, sugira uma ligação para tentar reconhecer a voz da pessoa ou faça uma chamada de video.





Tente entrar em contato com a empresa ou pessoa por outra rede social.





Se perceber o golpe, use outras formas e redes sociais para avisar aos familiares e amigos que foi vítima.





Denuncie à polícia.

GOLPE DO CHIP





O QUE É?





Criminosos clonam chips de linhas telefônicas de celulares. Começa quando o bandido tem acesso aos dados pessoais da vítima como RG, CPF e endereço. Com essas informações, o suspeito entra em contato com a operadora, geralmente, por meio de ligação telefônica. Como se fosse o cliente, o golpista alega que o chip está com problema e solicita a atualização para outro dispositivo.





Após a conclusão do serviço, o bandido passa a ter controle da linha e pode ter acesso às redes sociais e outros aplicativos. Outro meio do golpe ser aplicado é quando os estelionatários contam com a ajuda de funcionários das empresas que prestam serviços terceirizados às operadoras telefônicas.

O QUE FAZER





Para saber se caiu no golpe, preste atenção se o seu celular parou de funcionar: se não faz ou recebe ligações, se os aplicativos foram desconectados ou se aparece o ícone de que a operadora está inativa.





Se caiu no golpe, peça à operadora que bloqueie a linha. Registre boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Golpes por meio do correio de mensagens virtuais ainda são aplicados Crédito: Divulgação

E-MAIL OU SMS



O QUE É?





Os bandidos enviam mensagens que são supostamente de instituições financeiras, ofertas de emprego ou promoções de lojas de departamento, por exemplo. Uma ação comum é enviar as mensagens falsas com anexos de boletos bancários com promoção ou arquivos de fotos, vídeos que podem ser interessantes de acordo com o perfil da vítima.



COMO SE PROTEGER

Não clicar em nenhum link desse tipo. Os bancos não mandam e-mail para os clientes.





Não clicar em nenhum link desse tipo. Os bancos não mandam e-mail para os clientes. Se houver possibilidade de ser real, entre em contato via canal oficial. De preferência, pessoalmente ou por um telefone obtido de forma confiável.

DOAÇÕES POR PIX

O QUE É?





Em meio a tantas crises provocadas por desastres naturais, tem sido comum a divulgação de PIX para doações que vão ajudar as famílias atingidas. Os golpistas abusam da solidariedade e divulgam falsas contas. Quando a vítima transfere, a quantia cai direto na conta dos estelionatários.



Busque as fontes oficiais.





Mande mensagem ao perfil, verifique as informações. Se for possível, entre em contato por telefone. Na dúvida, não faça a transferência.

