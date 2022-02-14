Como se proteger do golpe do "dinheiro esquecido" em bancos

Dinheiro Crédito: Divulgação

Os golpistas se aproveitam para agir como um “canal alternativo” para a recuperação de valores, enganando a população. Por ligações ou mensagens pelo WhatsApp, criminosos se passam por uma fonte oficial, alertando que o cidadão tem um suposto valor no banco a ser retirado e pedindo informações como CPF e dados bancários.

O burburinho dos últimos dias cria a atmosfera ideal para enganar os usuários, que se lembram de ter ouvido algo familiar e são levados pela confusão. A advogada criminalista Ana Maria Bernardes explica que o melhor jeito de evitar o golpe é nunca passar nenhuma informação pessoal por telefone ou mensagem.

"O ideal é não passar nenhuma informação. Bancos não costumam ligar para os clientes, e mesmo quando ligam não pedem nenhuma informação sobre senhas ou para completar dígitos de documentos. Se for ao seu banco, ele já terá as suas informações." Ana Maria Bernardes - Advogada criminalista

Links que chegam por meio de mensagens de texto ou e-mails de desconhecidos não devem ser acessados. O consumidor pode conferir a URL do site oficial dos órgãos do governo, por exemplo. O único site para consulta e solicitação desses valores é o Valores a Receber

Antes de tomar qualquer decisão, é importante checar a informação com a instituição financeira. “Ficou na dúvida se realmente é o seu banco? Então, entre no aplicativo ou procure contatos oficiais no site. Mas nunca passe qualquer informação sem antes ter certeza”, orienta a advogada.

O QUE DIZ O BANCO CENTRAL

Banco Central alerta o cidadão para riscos de golpes utilizando o Sistema Valores a Receber (SVR):

O único site para consulta e solicitação desses valores é o Valores a Receber. A consulta não poderá ser feita no site principal do BC nem por qualquer outro site. O Banco Central não envia links nem entra em contato com clientes para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais. Ninguém está autorizado a entrar em contato com você em nome do Banco Central ou do Sistema Valores a Receber. Portanto, nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram. Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores. É golpe!

Outro alerta importante: apenas depois de acessar o sistema, e somente no caso de pedir o resgate sem indicar uma chave Pix, a instituição financeira escolhida entrará em contato com o cliente para realizar a transferência. Mesmo nesse caso específico, essa instituição não pode pedir informação sobre seus dados pessoais nem sua senha.

Banco Central informou que não entra em contato direto com os cidadãos, ou seja, não faz ligações de telefone nem envia mensagens de WhatsApp. O único jeito de recuperar o dinheiro é pelo cadastro no sistema oficial.

Segundo o órgão, os recursos serão transferidos diretamente das instituições financeiras aos cidadãos, que não devem fazer qualquer depósito prévio, nem informar senhas.

CAÍ NO GOLPE, E AGORA?

Caso o golpe já tenha sido consumado, é importante entrar em contato com o banco ou a instituição financeira que tenha relação com os dados vazados.

“O primeiro passo é alertar o banco, antes de qualquer outra coisa, mudar senhas e bloquear cartões. Para evitar que essas informações possam ser usadas de alguma forma”, orienta Ana Maria Bernardes.

Por fim, o boletim de ocorrência na polícia deve ser feito assim que possível. Por se tratar de um crime digital, a denúncia pode ser feita online no site da Polícia Civil . Com o registro, a ocorrência será encaminhada para a delegacia especializada.

“Esse é um crime de estelionato. Caso a pessoa tenha perdido algum valor, ou mesmo que tenha sido somente uma tentativa, é preciso denunciar”, afirma a advogada.