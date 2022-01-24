Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem sofrência

Como investir os R$ 50 da música de Naiara Azevedo e garantir rendimentos

Participante do BBB fez sucesso com música em 2016. Especialistas apontam quais são as aplicações que podem fazer render os R$ 50. Descubra!
Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

24 jan 2022 às 18:20

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 18:20

Naiara Azevedo ficou conhecida nacionalmente com o hit
Naiara Azevedo ficou conhecida nacionalmente com o hit "50 reais" Crédito: Gshow/Arte A Gazeta
Um dos nomes mais falados nas redes sociais no início desta nova edição do Big Brother Brasil, a cantora Naiara Azevedo, que estourou em 2016 com o hit “50 reais”, já coleciona polêmicas no programa. Ela ficou nacionalmente conhecida por uma música que conta a história de uma traição, canção que voltou a ser lembrada em razão do reality show.
Esses R$ 50, que na letra escrita por Naiara simboliza um valor irrisório, não é desprezível e, na vida real, pode ser multiplicado, caso o dono tenha conhecimento em investimentos, como explica o diretor de produtos da Matriz Capital, Ricardo Aragon.
“Se fizermos uma estratégia de investir R$ 50 reais todos os meses nos próximos 30 anos, em um rendimento de tesouro hoje, o investidor consegue um colchão de aposentadoria de aproximadamente 12 anos ganhando um salário mínimo.”
Hoje existe uma democratização no mundo dos investimentos. Mas parte da população ainda desconhece esse movimento, seja por motivos culturais ou falta de informação. Porém, mitos como o de que é preciso ter muito dinheiro para investir ou que aplicações são sempre muito arriscadas, têm sido desconstruídos.
“Nós, no Brasil, temos uma cultura de consumidores. A gente está aprendendo a investir, estamos engatinhando” completa Ricardo.

Veja Também

Monte sua carteira de investimentos como se fosse um time de futebol

Os investimentos que vão bombar em 2022 e tirar você da gangorra financeira

O especialista em planejamento financeiro da Meu Patrimônio, Renan Lima, ainda ressalta que a velha caderneta de poupança, que sempre foi uma forma de investimento mais tradicional, até pode ser usada para manter uma reserva para uma emergência. Mas apesar de ser um investimento isento de imposto, ele, na maioria das vezes, não cobre a inflação.
Isso significa que, na prática, o dinheiro na poupança perde valor a cada dia que passa. Porém, existem alternativas com grau de risco tão baixos quanto e com uma remuneração melhor. Um exemplo é o tesouro direto, título de renda fixa considerado o ativo mais seguro e conservador do mercado brasileiro.
Ricardo Aragon aponta que é fundamental que a pessoa que quer investir procure um especialistas e busque informações e orientações.

Conheça os investimentos ideais para quem tem até R$ 50:

Tesouro Direto

No Tesouro Direto, existem basicamente três grandes indexadores, que são os valores ao qual o rendimento do investimento estará atrelado.
  • Letra Financeira do Tesouro (LFT): é um investimento atrelado à taxa básica de juros e ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI). É uma opção conservadora e considerada a mais segura do país. A pessoa consegue investir a partir de R$30. Essa modalidade é muito difundida entre quem está começando a investir e precisa fazer uma reserva de emergência.
A liquidez é alta: quando o investidor resgata a LFT, o valor cai no mesmo dia na conta.
  • Tesouro IPCA: nele, o dinheiro é corrigido pela inflação do período e ainda rende um valor prefixado a mais. Então, por exemplo, quem investe no tesouro IPCA + 4% terá 4% de ganho real em qualquer tempo.
Ele é indicado para pessoas que querem investir a longo prazo porque sempre trará rendimentos maiores que a inflação. Dependendo da instituição financeira, é possível começar a aplicar a partir de R$50 reais.
  • Letra do Tesouro Nacional (LTN) ou Notas do Tesouro Nacional (NTN): são títulos prefixados, ou seja, rendem uma taxa pré-definida. Se a pessoa contratar uma LTN de 12% ao ano, esse será o percentual de rendimento que ela terá nesse período, faça chuva ou faça sol.

Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Também é considerado um título conservador. Enquanto no Tesouro Direto a pessoa "empresta" dinheiro para o governo, no CDB ela "empresta" para um banco e recebe juros por isso.
Os CDBs mais conhecidos hoje são os que remuneram pelo CDI. Existem alguns Certificados de Depósito Bancário no mercado em que é possível investir a partir de R$ 1.

Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito do Agronegócio (LCA)

Assim como o CDB, esses investimentos fazem parte do grupo de renda fixa privada.
A diferença entre LCI e LCA é o destino do dinheiro que você investiu. Na LCI, o banco que emitiu aquele papel precisa obrigatoriamente usar o dinheiro para financiar um projeto imobiliário. Enquanto uma LCA tem que financiar um projeto do setor do agronegócio
Embora seja mais comum encontrar LCIs e LCAs com valor mínimo de R$ 100 ou até R$ 1.000, há no mercado opções a partir de R$ 50.

Veja Também

Como ganhar da inflação e proteger seus investimentos em 2022?

O ano novo será uma nova era para os investimentos em renda fixa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Investimentos Núcleo ag bbb 22
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 erros financeiros que podem fechar a sua empresa no primeiro ano
Imagem de destaque
Presença de mulheres no quadro da Petrobras no ES triplica em 4 anos
Todos os espetáculos são gratuitos e acontecem em praças, espaços culturais e escolas
Grupo Z celebra 30 anos com circulação gratuita de “O Grande Circo Ínfimo” no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados