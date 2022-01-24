Como investir os R$ 50 da música de Naiara Azevedo e garantir rendimentos

Naiara Azevedo ficou conhecida nacionalmente com o hit "50 reais" Crédito: Gshow/Arte A Gazeta

Um dos nomes mais falados nas redes sociais no início desta nova edição do Big Brother Brasil , a cantora Naiara Azevedo , que estourou em 2016 com o hit “50 reais”, já coleciona polêmicas no programa. Ela ficou nacionalmente conhecida por uma música que conta a história de uma traição, canção que voltou a ser lembrada em razão do reality show.

Esses R$ 50, que na letra escrita por Naiara simboliza um valor irrisório, não é desprezível e, na vida real, pode ser multiplicado, caso o dono tenha conhecimento em investimentos, como explica o diretor de produtos da Matriz Capital, Ricardo Aragon.

“Se fizermos uma estratégia de investir R$ 50 reais todos os meses nos próximos 30 anos, em um rendimento de tesouro hoje, o investidor consegue um colchão de aposentadoria de aproximadamente 12 anos ganhando um salário mínimo.”

Hoje existe uma democratização no mundo dos investimentos. Mas parte da população ainda desconhece esse movimento, seja por motivos culturais ou falta de informação. Porém, mitos como o de que é preciso ter muito dinheiro para investir ou que aplicações são sempre muito arriscadas, têm sido desconstruídos.

“Nós, no Brasil, temos uma cultura de consumidores. A gente está aprendendo a investir, estamos engatinhando” completa Ricardo.

O especialista em planejamento financeiro da Meu Patrimônio, Renan Lima, ainda ressalta que a velha caderneta de poupança, que sempre foi uma forma de investimento mais tradicional, até pode ser usada para manter uma reserva para uma emergência. Mas apesar de ser um investimento isento de imposto, ele, na maioria das vezes, não cobre a inflação.

Isso significa que, na prática, o dinheiro na poupança perde valor a cada dia que passa. Porém, existem alternativas com grau de risco tão baixos quanto e com uma remuneração melhor. Um exemplo é o tesouro direto, título de renda fixa considerado o ativo mais seguro e conservador do mercado brasileiro.



Ricardo Aragon aponta que é fundamental que a pessoa que quer investir procure um especialistas e busque informações e orientações.



Conheça os investimentos ideais para quem tem até R$ 50:

Tesouro Direto

No Tesouro Direto, existem basicamente três grandes indexadores, que são os valores ao qual o rendimento do investimento estará atrelado.



Letra Financeira do Tesouro (LFT): é um investimento atrelado à taxa básica de juros e ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI). É uma opção conservadora e considerada a mais segura do país. A pessoa consegue investir a partir de R$30. Essa modalidade é muito difundida entre quem está começando a investir e precisa fazer uma reserva de emergência.

A liquidez é alta: quando o investidor resgata a LFT, o valor cai no mesmo dia na conta.



Tesouro IPCA: nele, o dinheiro é corrigido pela inflação do período e ainda rende um valor prefixado a mais. Então, por exemplo, quem investe no tesouro IPCA + 4% terá 4% de ganho real em qualquer tempo.

Ele é indicado para pessoas que querem investir a longo prazo porque sempre trará rendimentos maiores que a inflação. Dependendo da instituição financeira, é possível começar a aplicar a partir de R$50 reais.



Letra do Tesouro Nacional (LTN) ou Notas do Tesouro Nacional (NTN): são títulos prefixados, ou seja, rendem uma taxa pré-definida. Se a pessoa contratar uma LTN de 12% ao ano, esse será o percentual de rendimento que ela terá nesse período, faça chuva ou faça sol.

Certificado de Depósito Bancário (CDB)

Também é considerado um título conservador. Enquanto no Tesouro Direto a pessoa "empresta" dinheiro para o governo, no CDB ela "empresta" para um banco e recebe juros por isso.



Os CDBs mais conhecidos hoje são os que remuneram pelo CDI. Existem alguns Certificados de Depósito Bancário no mercado em que é possível investir a partir de R$ 1.

Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito do Agronegócio (LCA)

Assim como o CDB, esses investimentos fazem parte do grupo de renda fixa privada.

A diferença entre LCI e LCA é o destino do dinheiro que você investiu. Na LCI, o banco que emitiu aquele papel precisa obrigatoriamente usar o dinheiro para financiar um projeto imobiliário. Enquanto uma LCA tem que financiar um projeto do setor do agronegócio