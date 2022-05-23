Casal cai em golpe do carro do ovo e paga R$ 1.016 por cartela em SP

Um casal foi vítima de um golpe ao comprar uma cartela de ovos no município do Guarujá, no litoral de São Paulo . Segundo uma das vítimas, uma mulher de 34 anos que pediu para não ter o nome divulgado, o marido dela efetuou o pagamento de R$ 1.016 pelos ovos sem perceber.

O caso ocorreu no último dia 16. A moradora conta que estava em casa, no bairro Vila Santa Rosa, quando ouviu o anúncio da passagem do carro do vendedor de ovos pela rua. Ela, então, pediu ao marido que comprasse uma cartela.

Casal pagou mais de R$ 1 mil por cartela de ovos em cidade do litoral paulista Crédito: Pixabay

Porém, no momento do pagamento de R$ 16 pela mercadoria, o marido tentou usar o cartão por aproximação, mas foi avisado por um dos vendedores de que esse método não estava funcionando naquela máquina.

Para facilitar, a vítima aceitou inserir o cartão na máquina e digitar a senha. O vendedor chegou a digitar o valor de R$ 16 na máquina e o mostrou ao marido da moradora. Porém, disse depois que o aparelho não estava funcionando e que seria preciso passar o cartão em outra máquina.

Segundo a mulher, o ambulante apresentou ao marido dela uma máquina que dificultava a visualização do valor a ser debitado, enquanto "puxava papo" para distrair o rapaz. O pagamento foi efetuado com o cartão de débito, mas nenhum comprovante foi emitido no momento da compra.

O casal conta que só começou a desconfiar de que algo estava errado quando o filho deles comentou que a vizinha, que tinha dito ao vendedor que queria comprar uma cartela de ovos enquanto o casal efetuava o pagamento, ainda estava na rua aguardando o retorno dos comerciantes.

A vítima conta que decidiu verificar a própria conta pelo aplicativo do banco e descobriu que, na verdade, a compra tinha sido feita no valor de R$ 1.016.

O casal chegou a andar pelas ruas do bairro na tentativa de encontrar os vendedores. Em um primeiro momento, achou que não fosse golpe, mas um erro de digitação do vendedor.

O casal só conseguiu fazer um boletim de ocorrência no dia seguinte na delegacia da cidade. O caso foi registrado como estelionato.

De acordo com o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior, o responsável pela aplicação do golpe ainda não foi identificado.

A vítima diz que não tem costume de fazer compras de ambulantes e que a situação deixou a família muito assustada.