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Leonel Ximenes

Entidade que combate o câncer infantil é vítima de novo golpe no ES

Uma estelionatará está ligando para pessoas pedindo doações em nome da Acacci

Públicado em 

08 jul 2020 às 12:03
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Muro artístico da Acacci
Muro artístico da Acacci em Vitória Crédito: Divulgação
Como pode alguém tentar dar golpe numa entidade, sem fins lucrativos, que tem como missão cuidar de crianças que têm câncer? E como pode essa mesma instituição ser vítima, pela segunda vez em poucos meses, do mesmo golpe? Infelizmente, acontece. E no Espírito Santo, com a reconhecida Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci).
A exemplo do que ocorreu em abril passado, mais uma vez os criminosos estão usando o nome da Acacci para aplicar golpe pedindo doações. “Recebemos informações de que duas pessoas receberam ligações de uma mulher que se apresentou como representante da Acacci e disse que precisava da doação em dinheiro de pelo menos R$ 115. Segundo as denúncias, a mulher disse que a Acacci estava sem alimento e que precisava muito de ajuda”, conta Luciene Sena, superintendente da associação.
Segundo Luciene, que recebeu as denúncias na última quinta-feira (2), quando questionada pelo número da conta, a estelionatária disse que a Acacci não estava recebendo doação por meio de transferência ou depósito bancário durante a pandemia, mas que um motoboy estava disponível para ir até o endereço buscar o dinheiro.
“Com essa fala, uma das pessoas abordadas ficou desconfiada e entrou em contato com a gente. Uma das ligações foi feita para residência e outra para o celular pessoal. Um dos abordados é senhor que está desempregado. Ele chegou a oferecer alimentos, mas a mulher disse que a Acacci precisava mesmo do dinheiro”, explica a superintendente.
A entidade esclarece que apenas a Central de Relacionamento com o Doador (Telemarketing) da Acacci está credenciada para fazer atendimentos por telefone, com os números: (27) 99627-5023 / 99834-5957 / 99711-9949 / 99711-1208.

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Após a tentativa de golpe, foi registrado boletim de ocorrência na Polícia Civil. A instituição coloca-se à disposição para demais esclarecimentos pelos telefones (27) 2125.2999 ou e-mail [email protected].⠀
A sede da Acacci está localizada em Jardim Camburi, em Vitória. Por causa da pandemia do novo coronavírus), a associação suspendeu as visitas à instituição. Mas para saber mais do trabalho da Acacci, acesse o site: https://acacci.org.br .
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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