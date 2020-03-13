Acacci comemora 32 anos com inauguração de muro artístico

Muro artístico da Acacci Crédito: Divulgação

A Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci) completa 32 anos no domingo (15) e celebra em cerimônia na sede da instituição nesta sexta-feira (13). O evento começa às 15 horas e a Acacci, em parceria com o artista Francione Salvador e a instituição Cores que acolhem, inauguram um mural grafitado com arte simbólica para a instituição, retratando uma Fênix, a ave que renasce das cinzas e tem muito a ver com a história de desafios enfrentada por pacientes atendidos no local.

REABERTURA

Erika Kunkel Varejão, presidente do Instituto Modus Vivendi, e o secretário de cultura da Serra, Alessandre Motta, durante visita ao Sítio Histórico de São José do Queimado, em Serra Sede Crédito: Everton Nunes

Erika Kunkel Varejão, presidente do Instituto Modus Vivendi, recebeu o secretário de cultura da Serra, Alessandre Motta, durante visita ao Sítio Histórico de São José do Queimado, em Serra Sede. As ruínas são testemunhas da principal luta de resistência do povo negro realizado no Espírito Santo durante a escravidão, que perdurou até 1888 no Brasil.

O monumento passou por uma obra de restauro, conduzida pelo Instituto Modus Vivendi, a partir de uma cooperação técnica e financeira assinada entre a Prefeitura da Serra e o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades). As obras duraram pouco mais de um ano e somaram investimentos da ordem de R$ 1,3 milhão. O espaço, que se torna um museu a céu aberto, reabre ao público no próximo dia 19 de março, a partir das 9h, com extensa programação cultural.

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Flávia Saade aniversaria no próximo dia 19, mas vai celebrar no dia 18, com happy hour, regado a driques e parrillas no novo point da Aleixo Neto, O Quintal. Estaremos lá!

COQUETEL

Cristiane, Ivone e Camila Menezes: lançamento imobiliário na Ilha Crédito: Cacá Lima

MÊS DA MULHER

Eliane Zandonadi, Sandra Kwak e Tânia Torres: mulheres do cooperativismo Crédito: Cacá Lima

NOVO ROOFTOP DA ILHA

Leonardo Freitas abre as portas do mais novo rooftop de Vitória nesta sexta-feira, dia 13, na Praia do Canto. O projeto de arquitetura e design é assinado pela dupla Amanda Moschen e Fernanda Freire.

PERFOMANCE EXECUTIVA

Renato William, diretor da Sankhya, traz a Vitória um dos melhores treinamentos para aumento da performance executiva do Brasil. O High Performance Executive será realizado pela NetProfit, empresa de São Paulo, nos dias 20 e 21 deste mês, no Golden Tulip, para colaboradores da empresa e executivos convidados.

SEMINÁRIO

O presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, Leonardo Pastore, e a vice-presidente, Patrícia David: no seminário “Mulher, Liderança e Gestão Pública” Crédito: Divulgação

EMPRESA CONSCIENTE

Justino Brunelli, presidente da Ambiental Serra e da Ambiental Vila Velha, acaba de aderir ao programa “Maria da Penha vai às Empresas” - uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) que busca levar ações preventivas até as organizações que tenham interesse em abordar questões relacionadas à violência doméstica com suas equipes de trabalho. O projeto prevê a realização de palestras, debates e rodas de conversa com os colaboradores, a fim de conscientizá-los sobre o feminicídio no Brasil e no Espírito Santo.

FESTA

Diego Lobato e Iêda Pontes: comemoração o Dia Internacional da Mulher Crédito: Kias Benaducci

ENCONTRO COM O GOVERNADOR

O governador Renato Casagrande é presença confirmada para abrir o primeiro Café de Negócios do ano, da Associação dos Empresários da Serra (Ases), na próxima quarta-feira (18), no Centro de Eventos Steffen. O assunto da vez são os investimentos e ações planejadas pelo estado para 2020 com reflexos na competitividade das empresas da Serra.

JAM SESSION

Gustavo Cechinel e Renato Rossoni promovem uma jam session nesta sexta, 13, em seu rooftop em Santa Lúcia. A idéia do projeto experimental é levar a improvisação até a música eletrônica. Entre os convidados, o DJ Guga Prates e os músicos Rodrigo CX, Nego Léo e Costantino.

MÊS DA MULHER