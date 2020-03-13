Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Acacci comemora 32 anos com inauguração de muro artístico

A instituição acaba de  ganha um mural assinado pelo grafiteiro Francione Salvador, que será inaugurado nesta sexta-feira (13)

Publicado em 13 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

13 mar 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Muro artístico da Acacci Crédito: Divulgação
A Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci) completa 32 anos no domingo (15) e celebra em cerimônia na sede da instituição nesta sexta-feira (13). O evento começa às 15 horas e a Acacci, em parceria com o artista Francione Salvador e a instituição Cores que acolhem, inauguram um mural grafitado com arte simbólica para a instituição, retratando uma Fênix, a ave que renasce das cinzas e tem muito a ver com a história de desafios enfrentada por pacientes atendidos no local.

REABERTURA

Erika Kunkel Varejão, presidente do Instituto Modus Vivendi, e o secretário de cultura da Serra, Alessandre Motta, durante visita ao Sítio Histórico de São José do Queimado, em Serra Sede Crédito: Everton Nunes
Erika Kunkel Varejão, presidente do Instituto Modus Vivendi, recebeu o secretário de cultura da Serra, Alessandre Motta, durante visita ao Sítio Histórico de São José do Queimado, em Serra Sede. As ruínas são testemunhas da principal luta de resistência do povo negro realizado no Espírito Santo durante a escravidão, que perdurou até 1888 no Brasil.
O monumento passou por uma obra de restauro, conduzida pelo Instituto Modus Vivendi, a partir de uma cooperação técnica e financeira assinada entre a Prefeitura da Serra e o Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades). As obras duraram pouco mais de um ano e somaram investimentos da ordem de R$ 1,3 milhão. O espaço, que se torna um museu a céu aberto, reabre ao público no próximo dia 19 de março, a partir das 9h, com extensa programação cultural.

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Flávia Saade aniversaria no próximo dia 19, mas vai celebrar no dia 18, com happy hour, regado a driques e parrillas no novo point da Aleixo Neto, O Quintal.  Estaremos lá!

COQUETEL

Cristiane, Ivone e Camila Menezes: lançamento imobiliário na Ilha  Crédito: Cacá Lima

MÊS DA MULHER

Eliane Zandonadi, Sandra Kwak e Tânia Torres: mulheres do cooperativismo Crédito: Cacá Lima

NOVO ROOFTOP DA ILHA

Leonardo Freitas abre as portas do mais novo rooftop de Vitória nesta sexta-feira, dia 13, na Praia do Canto. O projeto de arquitetura e design é assinado pela dupla Amanda Moschen e Fernanda Freire.

PERFOMANCE EXECUTIVA

Renato William, diretor da Sankhya, traz a Vitória um dos melhores treinamentos para aumento da performance executiva do Brasil. O High Performance Executive será realizado pela NetProfit, empresa de São Paulo, nos dias 20 e 21 deste mês, no Golden Tulip, para colaboradores da empresa e executivos convidados.

SEMINÁRIO

O presidente da Associação dos Procuradores do Estado do Espírito Santo, Leonardo Pastore, e a vice-presidente, Patrícia David: no  seminário “Mulher, Liderança e Gestão Pública” Crédito: Divulgação

EMPRESA CONSCIENTE

Justino Brunelli, presidente da Ambiental Serra e da Ambiental Vila Velha, acaba de aderir ao programa “Maria da Penha vai às Empresas” - uma iniciativa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) que busca levar ações preventivas até as organizações que tenham interesse em abordar questões relacionadas à violência doméstica com suas equipes de trabalho. O projeto prevê a realização de palestras, debates e rodas de conversa com os colaboradores, a fim de conscientizá-los sobre o feminicídio no Brasil e no Espírito Santo.

FESTA

Diego Lobato e Iêda Pontes: comemoração o Dia Internacional da Mulher Crédito: Kias Benaducci

ENCONTRO COM O GOVERNADOR

O governador Renato Casagrande é presença confirmada para abrir o primeiro Café de Negócios do ano, da Associação dos Empresários da Serra (Ases), na próxima quarta-feira (18), no Centro de Eventos Steffen. O assunto da vez são os investimentos e ações planejadas pelo estado para 2020 com reflexos na competitividade das empresas da Serra.

JAM SESSION

Gustavo Cechinel e Renato Rossoni promovem uma jam session nesta sexta, 13, em seu rooftop em Santa Lúcia. A idéia do projeto experimental é levar a improvisação até a música eletrônica.  Entre os convidados, o DJ Guga Prates e os músicos Rodrigo CX, Nego Léo e Costantino.

MÊS DA MULHER

Stella Miranda, Narjara Aguiar e Célia Butilheiro Crédito: Flávio Motta

Veja Também

Ativista capixaba vai participar de encontro com o Papa Francisco

Médica capixaba participa de reunião internacional sobre coronavírus

Designer capixaba assina joia usada por irmã de Gabriela Pugliesi

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

A Gazeta câncer Rede Gazeta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados