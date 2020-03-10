Designer capixaba assina joia usada por irmã de Gabriela Pugliesi

Marcella Minelli e Marcelo Bezerra de Menezes Crédito: Luiza Ferraz

O casamento da publicitária Marcella Minelli com o médico Marcelo Bezerra de Menezes, os “Mazinhos”, conforme a hashtag do evento, teve um toque especial de uma capixaba. É que a noiva, irmã de Gabriela Pugliesi, usou joias da nossa designer Emar Batalha. As peças escolhidas foram o par de brinco e bracelete com detalhes em madeira e azul turquesa. Marcella usou um vestido modelo tomara que caia all white com detalhes de renda assinado por Reem Acra. Já a beleza ficou por conta do maquiador queridinhos das famosas Renner Souza. E o cabelo e penteado sob os cuidados do hairstylist Thiago Fortes.

Emar Batalha Crédito: Luiza Ferraz

O casal oficializou a união em uma luxuosa e delicada festa na praia, celebrada no Txai Resort, localizado em Itacaré (BA). Com opções de suítes ou bangalôs aos hóspedes, spa, com vista panorâmica do mar, piscinas cercadas por coqueiros, quadra de tênis, entre outras opções de lazer, as diárias custam a partir de R$ 1.950. Após a cerimônia, a festa seguiu animadíssima noite a dentro embalada pela cantora Preta Gil e pelo DJ Milton Chuquer, com mais de 14 horas de duração. A irmã da noiva, Gabriela Pugliesi, apostou num vestido azul com transparências e sem alça assinado por Lethicia Bronstein, a mesma estilista responsável pelo look da designer Emar Batalha para a cerimônia.

Gabriela Pugliesi Crédito: Luiza Ferraz

Vale lembrar que, na recepção de noivado, ocorrida no ano passado, Marcella também escolheu joias de Emar e aproveitou para entregar os presentes das 24 madrinhas. Cada uma delas recebeu um colar exclusivo da designer capixaba. Com a ajuda da astróloga Alessandra Miranda, as peças foram personalizadas de acordo com o mapa astral, seguindo informações como nome, cidade, data e horário de nascimento. Dessa forma, cada pedra do colar com nylon transparente tem a cor e o desenho que simboliza uma energia. Chic!

CONVIDADAS CAPIXABAS

Renata Malenza Crédito: Reprodução/Instagram

Aurê Aguiar Crédito: Reprodução/Instagram