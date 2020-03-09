Nova safra da arte contemporânea expõe em Vitória

No dia 12 de março, próxima quinta-feira, a Matias Brotas arte contemporânea apresenta ao público seus novos artistas representados Marcelo Macedo e Thainan Castro. O lançamento dos dois nomes que passam a integrar o grupo de artistas da galeria será celebrado com a abertura da exposição ‘Terceiro Céu’, que explora a carga memorial e as criações, construções e desconstruções do inconsciente, com projeções de sonhos e alusão ao lúdico.
DIA DA MULHER
COLEÇÃO DE JOIAS
Nesta terça-feira, dia 10 de março, Marina Helena Joias lança sua coleção de inverno do designer da alta joalheria, Hector Albertazzi, em coquetel que será realizado na área de eventos do espaço Nales, no Barro Vermelho.
CELEBRANDO ANIVERSÁRIO!
Claudia Scarton convida para seu aniversário de 50 anos, em sunset party, dia 28, no Le Buffet Lounge. Estaremos lá!
Save the date! Maria Sanz Martins vai celebrar idade nova, no próximo dia 20, na Casa 7, no Centro de Vitória. Dress code: selvagem.
Tatá Bachour celebra seu aniversário, nesta segunda-feira (9), no Bendito Bistrô.
Hoje é dia dos dois maiores amores de RR: Ricardo Zanete Hees de Carvalho e André Hees de Carvalho. Feliz aniversário!
MÊS DA MULHER
QUERIDOS DE RR
EMPODERAMENTO EM EXPOSIÇÃO
Delaí Campos, artista plástica capixaba, homenageia o empoderamento feminino na mostra intitulada “Simplesmente Mulher”, que até 20 de março, no Shopping Praia da Costa. As obras valorizam a força das mulheres que, sem perderem sua delicadeza e feminilidade, lutam pela igualdade de direitos. “Minha intenção é ir além de ressaltar a beleza feminina. Quero que as mulheres vejam o quanto são poderosas e batalhadoras em suas atividades do cotidiano. A época de subestimar nossa força está ultrapassada”, explica a artista.
SIMPÓSIO CAPIXABA DE AUTISMO
Já estão definidos os palestrantes do IV Simpósio Capixaba de Autismo, que será realizado no próximo dia 4 de abril, no auditório do Sebrae, na Enseada do Suá, em Vitória. O evento terá a participação de especialistas em Transtorno do Espectro Autista (TEA) do Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro como o neurologista infantil Thiago Gusmão, a psicóloga Mylena Lima, a fonoaudióloga Carolina Portugal, a neuropediatra Deborah Kerches, o professor Felipe Nilo, a terapeuta ocupacional Natalia Tulli e as mestres em análise do comportamento Camila Colodetti, Paula Bullerjhann e Anna Maria Cunha. O evento terá 100% da renda revertida para a Apae de Cariacica.