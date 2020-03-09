Nova safra da arte contemporânea expõe em Vitória

Obra do artista Marcelo Macedo Crédito: Mônica Zorzanelli

No dia 12 de março, próxima quinta-feira, a Matias Brotas arte contemporânea apresenta ao público seus novos artistas representados Marcelo Macedo e Thainan Castro. O lançamento dos dois nomes que passam a integrar o grupo de artistas da galeria será celebrado com a abertura da exposição ‘Terceiro Céu’, que explora a carga memorial e as criações, construções e desconstruções do inconsciente, com projeções de sonhos e alusão ao lúdico.

DIA DA MULHER

Maria Sanz Martins, Ricardo Barbosa e Julia Barbosa: discutindo o tema "Qume disse que carro e oficna não são coisas de mulher" Crédito: Mônica Zorzanelli

COLEÇÃO DE JOIAS

Nesta terça-feira, dia 10 de março, Marina Helena Joias lança sua coleção de inverno do designer da alta joalheria, Hector Albertazzi, em coquetel que será realizado na área de eventos do espaço Nales, no Barro Vermelho.

CELEBRANDO ANIVERSÁRIO!

Claudia Scarton convida para seu aniversário de 50 anos, em sunset party, dia 28, no Le Buffet Lounge. Estaremos lá!

Save the date! Maria Sanz Martins vai celebrar idade nova, no próximo dia 20, na Casa 7, no Centro de Vitória. Dress code: selvagem.

Tatá Bachour celebra seu aniversário, nesta segunda-feira (9), no Bendito Bistrô.

Hoje é dia dos dois maiores amores de RR: Ricardo Zanete Hees de Carvalho e André Hees de Carvalho. Feliz aniversário!

MÊS DA MULHER

Rita Rocio Tristão e Patricia Asseff Crédito: Mônica Zorzanelli

QUERIDOS DE RR

Priscila e Marcelo Lages Crédito: Mônica Zorzanelli

EMPODERAMENTO EM EXPOSIÇÃO

Delaí Campos, artista plástica capixaba, homenageia o empoderamento feminino na mostra intitulada “Simplesmente Mulher”, que até 20 de março, no Shopping Praia da Costa. As obras valorizam a força das mulheres que, sem perderem sua delicadeza e feminilidade, lutam pela igualdade de direitos. “Minha intenção é ir além de ressaltar a beleza feminina. Quero que as mulheres vejam o quanto são poderosas e batalhadoras em suas atividades do cotidiano. A época de subestimar nossa força está ultrapassada”, explica a artista.

SIMPÓSIO CAPIXABA DE AUTISMO