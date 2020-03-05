Clube de Música homenageia as mulheres em Vitória

Rita Lee, cantora Crédito: Divulgação

O Dia Internacional da Mulher será comemorado nesta segunda-feira (9), a partir das 19h30, no Clube da Música. Cerca de 20 sócios – entre cantores e instrumentistas – subirão ao palco do Spírito Jazz para celebrar a data.

No roteiro destacam-se músicas compostas por mulheres e também para elas. Nomes como Chiquinha Gonzaga, Rita Lee, Chico Buarque de Holanda, Lupiscínio Rodrigues, Gilberto Gil e Erasmo Carlos aparecem no eclético repertório, sob o comando do “Trio Los Gatos”, formado por Roger Bezerra (piano e arranjos), Hugo Maciel (baixo) e Marlon Aloyr (bateria). A entrada é franca.

INAUGURAÇÃO

Tânia Torres, Cleto Venturim e Eliane Zandonadi: abertura de nova unidade da cooperativa de crédito Crédito: Cacá Lima

CAPIXABAS NA EXPO REVESTIR

Os três diretores da Emídio Pais marcarão presença significativa na próxima edição da Expo Revestir, mais importante feira do segmento de acabamentos e revestimentos da América Latina, que será realizada de 10 a 13 de março, em São Paulo. Antônio e Ângelo Pais embarcam no dia 10. Vão conferir as novidades do mercado para intercâmbio de informações e realização de negócios. Já Clara Pais, por sua vez, irá ciceroneando 10 arquitetos e designers de interiores, no dia 12. O grupo vai se atualizar com as tendências, design e inovação do evento que, a cada ano, consolida sua vocação em conectar negócios, criatividade, tendências, lançamentos e inspirações.

ANIVERSÁRIO

Ivan Aguilar e o aniversariante Sérgio Liuth: celebrando 50 anos! Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

MEMÓRIAS DO CENTRO

Os arquitetos Angela Gomes, Bruno Louzada, Julia Pela Meneghel e Kleber Frizzera estão à frente do evento cultural “A Partir do Centro”. Tendo o intuito de fazer um resgate da memória do Centro de Vitória e valorizar seu futuro por meio da realização de ciclo de debates, workshops, entrevistas e exposições nos espaços culturais do bairro. O evento ainda conta com a parceria do Centro Cultural Sesc Glória, da Secretaria de Estado da Cultura e da Secretaria de Cultura de Vitória. A abertura será na próxima quarta-feira, 12 de março, no Palácio Sônia Cabral. Os interessados podem se inscrever pelo instagram @apartirdocentro.

COLEÇÃO EXCLUSIVA DE TECIDOS

Sandra e Moisés Demoner embarcam para São Paulo, na próxima segunda (9). Eles vão participar do lançamento da coleção de tecidos da Entreposto. A marca desenvolve duas vezes por ano coleções completas com padronagens, cores e texturas inspiradas em viagens, experiências e nas tendências mundiais de moda e design. A deste ano foi batizada de Savana e vai apoiar a ONG Santuário de Elefantes Brasil.

RODA DE CONVERSA NA REDE GAZETA

Hellen Dalcol, Raigna Vasconcelos, Ingrid Castro, Carol Lobato e Karis Roberta Leite Crédito: Mônica Zorzanelli

CENÁRIO POLÍTICO E ECONÔMICO

O cientista político José Luiz Niemeyer, coordenador do curso de Relações Internacionais do IBMEC/RJ, estará em Vitória no próximo dia 27 para falar com empresários e investidores capixabas sobre o cenário político brasileiro e perspectivas para 2020. Niemeyer é um dos palestrantes confirmados na primeira reunião do ano do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Estado (GPAEES), que será realizada no Plenário da Findes.

REABILITAÇÃO CARDÍACA

Os cardiologistas Daniel e Hellen Figueiredo inauguram, neste sábado (7), na Praia da Costa, uma clínica multidisciplinar de reabilitação cardíaca e exames cardiológicos, localizada no Centro Médico Doutor Nilton de Barros. A nova clínica é a realização do sonho do casal, que se inspirou em um projeto do renomado cardiologista Nilton Gomes de Figueiredo (in memorian), especializado na Alemanha, e que, em 1976, trouxe as bases para a implantação e difusão da ecocardiografia no Brasil.

ENCONTRO

Durval Freitas, Paulo Baraona, Nuno Rebelo e Benício Filho Crédito: Divulgação