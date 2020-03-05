Capixaba brilha em painel nacional sobre a mulher e o trabalho

A fundadora e presidente do Instituto Ponte, Bartira Almeida, será uma das três participantes de um painel que abordará a colaboração do trabalho da mulher para a transformação da sociedade, em São Paulo.

No painel, mediado pela educadora financeira e autora Ana Paula Hornos, Bartira falará sobre sua experiência pessoal frente ao Instituto Ponte, ONG cujo objetivo é ser a Ponte para dar oportunidade de uma educação de qualidade para adolescentes de famílias de baixa renda. Além da formação como Engenheira Civil e a atuação na empresa da família, Bartira traz no currículo importantes premiações. Dentre elas o Mulheres do Amanhã, na categoria Terceiro Setor, entregue pela ArcelorMittal Tubarão, no ano passado.