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Renata Rasseli

Capixaba brilha em painel nacional sobre a mulher e o trabalho

Bartira Almeida falará sobre sua experiência à frente do Instituto Ponte,  em São Paulo

Publicado em 05 de Março de 2020 às 15:08

Públicado em 

05 mar 2020 às 15:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Bartira Almeida, presidente do Instituto Ponte Crédito: Monica Zorzanelli
A fundadora e presidente do Instituto Ponte, Bartira Almeida, será uma das três participantes de um painel que abordará a colaboração do trabalho da mulher para a transformação da sociedade, em São Paulo. 
Bartira dividirá a mesa com importantes personalidades da comunicação no país: a jornalista Ana Paula Padrão e a vice-presidente de Marketing da PepsiCo Foods Brasil, Daniela Cachich.
No painel, mediado pela educadora financeira e autora Ana Paula Hornos, Bartira falará sobre sua experiência pessoal frente ao Instituto Ponte, ONG cujo objetivo é ser a Ponte para dar oportunidade de uma educação de qualidade para adolescentes de famílias de baixa renda. Além da formação como Engenheira Civil e a atuação na empresa da família, Bartira traz no currículo importantes premiações. Dentre elas o Mulheres do Amanhã, na categoria Terceiro Setor, entregue pela ArcelorMittal Tubarão, no ano passado.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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