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Renata Rasseli

Designer de joias capixaba apresenta coleção em Teresina, Piauí

Carolina Neves apresenta seu projeto itinerante com coleção cheia de significados, como fé e proteção

Publicado em 10 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

10 mar 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Carolina Neves Crédito: Divulgação
Projeto itinerante da designer capixaba Carolina Neves, que leva suas joias icônicas para diferentes regiões do Brasil, chega em Teresina nos dias 11 e 12 de março para um evento especial na conceituada multimarcas D&D, da empresária Danielle Carvalho.
Em clima de verão descolado e super fresh, Carolina Neves apresentará suas joias coloridas e cheias de significados, além de seu mais recente lançamento, a coleção Wishes que traz pingentes que remetem sorte e desejos como amor, viagens, fé, proteção, entre outros, para serem usados em lenços com estampas exclusivas desenhadas pela designer.

MÊS DA MULHER

Dani Magalhães e Rachel Pires Crédito: Júlia Gabriela

WALTER FIRMO VEM AÍ!

A convite de Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi, o fotógrafo Walter Firmo está de volta ao Espírito Santo para uma exposição inédita. Um dos fotógrafos mais reconhecidos do Brasil, Firmo apresenta nesta nova série sua eterna busca pelo desconhecido, transitando entre a fotografia figurativa e subjetiva, criando novas possibilidades. Algumas das obras são inéditas. A abertura da mostra está marcada para o próximo dia 26, às 19 horas, na Mosaico Fotogaleria, em Vitória.

MÊS DA MULHER 2

Amanda Goulart e Aurê Aguiar Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Fábio, Maria Julia e Natália Littig convidam para o aniversário de 15 anos de Juliana Littig, com o tema "As Quatro Estações de Vivaldi", dia 21, no Le Buffet Master. 

IMERSÃO

O empresário Giovanne Guerra está em Fortaleza participando de uma imersão com o escritor e conferencista internacional Paulo Vieira. O evento, que vai até o dia 12 de março, reúne todas as equipes da Febracis do Brasil, Estados Unidos, Angola e Portugal.

COQUETEL DE DECORAÇÃO

Ronaldo Arruda e Leonardo Lattavo Crédito: CAMILLA BAPTISTIN
Itala Monti, Alessandra Guidoni, Sérgio Paulo Rabello e Solana Marianelli Crédito: CAMILLA BAPTISTIN
Virginia Albuquerque e Monika Serrão Crédito: CAMILLA BAPTISTIN
Bernadette Nascif e Ana Martins Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

CAPIXABAS NA EXPOREVESTIR

Os arquitetos Geraldo Lino, Daniela Caser, Gabriela Greppe, Mônica Seixas e Ana Paula Brasil, integrantes da diretoria do IAB/ES, estão em São Paulo participando do principal evento de arquitetura, design de interiores e acabamentos da América Latina, a ExpoRevestir 2020, que, na sua 18ª edição, acontece até o dia 13 de março.
Flávia Dadalto e Rafael Gasparoni já estão em São Paulo para a ExpoRevestir 2020. Enquanto isso, as obras para a inauguração da loja de revestimentos, louças e metais de alto padrão em Vila Velha estão a todo vapor.

NOVO EMPREENDIMENTO NO BARRO VERMELHO

Será nesta quarta, dia 11, para convidados o coquetel de lançamento do novo empreendimento da Empar em parceria com a Metron, no Barro Vermelho. Camila Menezes, que está à frente do projeto, promete uma noite especial como o prédio, que terá mais de mil metros quadrados de área de lazer e uma proposta diferenciada de integração da cozinha com a sala, proporcionando uma sensação de amplitude e modernidade.

MÊS DA MULHER 3

Zildinha Helal Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

MULHER, LIDERANÇA E GESTÃO 

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a diretora executiva da Viação Águia Branca, Paula Barcellos Tommasi Correa, participa do painel “Desafios contemporâneos: a mulher na liderança”, no dia 10 de março, às 08h30, no auditório da Procuradoria-Geral do Estado. A palestra faz parte do Seminário Mulher, liderança e gestão pública, realizado pelo Governo do Estado. O painel será intermediado por Patricia Cristine Viana, Procuradora do Estado e vice-presidente da APES, e terá a participação de Cristhine Samorini, diretora da Findes, Nara Borgo, Secretária Estadual de Direitos Humanos e Anabela Galvão, vice-presidente da OAB-ES.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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