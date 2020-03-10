Designer de joias capixaba apresenta coleção em Teresina, Piauí

Carolina Neves Crédito: Divulgação

Projeto itinerante da designer capixaba Carolina Neves, que leva suas joias icônicas para diferentes regiões do Brasil, chega em Teresina nos dias 11 e 12 de março para um evento especial na conceituada multimarcas D&D, da empresária Danielle Carvalho.

Em clima de verão descolado e super fresh, Carolina Neves apresentará suas joias coloridas e cheias de significados, além de seu mais recente lançamento, a coleção Wishes que traz pingentes que remetem sorte e desejos como amor, viagens, fé, proteção, entre outros, para serem usados em lenços com estampas exclusivas desenhadas pela designer.

MÊS DA MULHER

Dani Magalhães e Rachel Pires Crédito: Júlia Gabriela

WALTER FIRMO VEM AÍ!

A convite de Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi, o fotógrafo Walter Firmo está de volta ao Espírito Santo para uma exposição inédita. Um dos fotógrafos mais reconhecidos do Brasil, Firmo apresenta nesta nova série sua eterna busca pelo desconhecido, transitando entre a fotografia figurativa e subjetiva, criando novas possibilidades. Algumas das obras são inéditas. A abertura da mostra está marcada para o próximo dia 26, às 19 horas, na Mosaico Fotogaleria, em Vitória.

MÊS DA MULHER 2

Amanda Goulart e Aurê Aguiar Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

FELIZ ANIVERSÁRIO!

Fábio, Maria Julia e Natália Littig convidam para o aniversário de 15 anos de Juliana Littig, com o tema "As Quatro Estações de Vivaldi", dia 21, no Le Buffet Master.

IMERSÃO

O empresário Giovanne Guerra está em Fortaleza participando de uma imersão com o escritor e conferencista internacional Paulo Vieira. O evento, que vai até o dia 12 de março, reúne todas as equipes da Febracis do Brasil, Estados Unidos, Angola e Portugal.

COQUETEL DE DECORAÇÃO

Ronaldo Arruda e Leonardo Lattavo Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

Itala Monti, Alessandra Guidoni, Sérgio Paulo Rabello e Solana Marianelli Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

Virginia Albuquerque e Monika Serrão Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

Bernadette Nascif e Ana Martins Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

CAPIXABAS NA EXPOREVESTIR

Os arquitetos Geraldo Lino, Daniela Caser, Gabriela Greppe, Mônica Seixas e Ana Paula Brasil, integrantes da diretoria do IAB/ES, estão em São Paulo participando do principal evento de arquitetura, design de interiores e acabamentos da América Latina, a ExpoRevestir 2020, que, na sua 18ª edição, acontece até o dia 13 de março.

Flávia Dadalto e Rafael Gasparoni já estão em São Paulo para a ExpoRevestir 2020. Enquanto isso, as obras para a inauguração da loja de revestimentos, louças e metais de alto padrão em Vila Velha estão a todo vapor.

NOVO EMPREENDIMENTO NO BARRO VERMELHO

Será nesta quarta, dia 11, para convidados o coquetel de lançamento do novo empreendimento da Empar em parceria com a Metron, no Barro Vermelho. Camila Menezes, que está à frente do projeto, promete uma noite especial como o prédio, que terá mais de mil metros quadrados de área de lazer e uma proposta diferenciada de integração da cozinha com a sala, proporcionando uma sensação de amplitude e modernidade.

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Zildinha Helal Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

MULHER, LIDERANÇA E GESTÃO