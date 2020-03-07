"A mulher do século XXI é menos feliz", diz estudiosa da felicidade

Eu era o esteriotipo perfeito de mulher feliz: bem-sucedida, viajada, casada, filhos saudáveis, publicitária premiada, eu tinha tudo o que eu queria. Mas tinha um pequeno detalhe, quase imperceptível: eu não era feliz. Como publicitária eu sempre quis mudar o mundo. Tentei de todas as formas colocar esse plano em prática. Só faltou um detalhe: começar a mudança por mim mesma. Aprendi a lição no meio da dor. Um trauma me fez repensar toda a minha vida. Naquele momento eu pude enxergar o quanto eu estava infeliz e a urgência de resolver isso. E foi essa urgência de ser feliz diante da fragilidade da vida que me fez estudar sobre a ciência felicidade. E quando comecei a descobrir o que realmente era, eu não quis mais parar, fiz cursos, participei de eventos no mundo inteiro, conversei com os maiores especialistas. Pratiquei durante alguns anos e comecei a compartilhar meu conhecimento com algumas pessoas. E comecei a perceber que meu conhecimento realmente fazia a diferença. Mas o meu grande desafio ainda estava por vir. No dia 30 de março de 2019, meu filho foi baleado e ficaria paralisado da cintura para baixo e as chances de voltar a andar ainda são incertas. Contrariando o que seria natural para muitas pessoas, não senti revolta ou raiva. Eu vivi o momento mais difícil da minha vida com profunda tristeza sim, mas ao mesmo tempo com serenidade, Eu precisei aceitar o que aconteceu. Acolher a dor. E mesmo com todos os sentimentos misturados de tristeza, alegria e gratidão por meu filho estar vivo, esperança que um dia ele voltará a andar, compreendi todas as coisas como um milagre. Infelizmente não controlamos o tempo, a injustiça, a maldade, a dor, a perda. Mas podemos controlar a forma como pensamos e nos sentimos diante dos fatos. E é nesse controle que está todo o nosso poder. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu não pude controlar a violência contra o meu filho. Mas eu pude controlar a forma como eu reagi. Ao praticar a gratidão por exemplo, eu puder enxergar tudo como um milagre. Depois de tudo que aconteceu comigo adotei como missão compartilhar o que aprendi sobre felicidade e quero alcançar cada vez mais pessoas para dizer que podemos praticar a felicidade e mudar nossa forma de ver e sentir a vida. E acho que a minha maior contribuição é mostrar, através da minha experiência, que não devemos esperar uma vida perfeita para ser feliz. Essa vida não existe. E se a tristeza chegar, acolha. Como humanos estamos expostos a todos os tipos de emoções. A grande diferença não é o sentimento em si, mas o que você faz com ele. Se não fosse por uma situação triste eu não chegaria até aqui, mas eu escolhi transformar a tristeza em algo positivo e construtivo. E construi uma startup de felicidade, chamada BeHappier, para ajudar pessoas a serem mais felizes.