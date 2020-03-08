Conheça a história de 25 mulheres que brilham nos seus negócios

Maria Oliete Guerra

A empresária Beatriz Rassele Croce Costa (76) iniciou seus negócios em 1979, ainda no Centro de Vitória, onde fundou a butique La Persona. Atualmente, ela divide a gestão com a neta Bia Croce Bonadiman Perenzin (34), no Centro da Praia Shopping, na Praia do Canto. "Estou oficialmente com vovó 6 anos mas sempre estive com o pé aqui dentro... desde pequenininha", conta Bia, que está à espera do primeiro filho e não nega a alegria de seguir os passos da avó.

Sempre unidas, as irmãs Marcella e Renata Rosa dividem não só um negócio juntas há 15 anos. A sintonia da dupla se reflete no Café com Delícias, na Enseada do Suá, que começou pequeno como um café e se transformou também em restaurante. Renata cuida da administração e Marcella é a doceira de mão cheia. Luisa Meirelles, filha de Renata, também herdou o talento para negócios da mãe, e comanda uma marca de roupas femininas com seu nome. Multitalentosa, Luisa tem ainda uma voz já conhecida na cena capixaba.

Caçulas de uma família de oito irmãos, Patrícia e Luciana conviveram com a rotina do comércio, trabalhando na loja de material de construção dos pais e na loja do irmão mais velho. A dupla ganhou fama na cidade no comanda da Ponto Mix,que começou como loja de R$1,99 e virou o grande magazine na Aleixo Netto, rua mais nobre da Praia do Canto. A loja completa 25 anos em 2020.

Descendente de libaneses, Flávia Saade comanda uma das lojas mais tradicionais de tecidos de Vitória, a Libanesa, fundada pelo avô, Antônio Jacob Saad, no Centro de Vitória, há 100 anos. Herdou o talento de comerciante da mãe Norma Saade e divide com o seu irmão Cesinha Saade, que está à frente da Libanesa Homem.

Ao lado da mãe Liseta Fonseca e do irmão Fernando Fonseca, Sandra comanda um dos restaurantes mais tradicionais do Estado, o Lareira Portuguesa, com 35 anos servindo pratos da cozinha de Portugal na Ilha, e um cerimonial, o Lareira Up.

Mãe e filha, Ivana e Nina Tassis comandam a Fricote, uma loja de presentes criados e desenvolvidos pela dupla, fundada em 1983. Nina está à espera de Sissa, sua primeira filha e quem sabe, futura herdeira da empresa.

A designer de joias Adriana Delmaestro é uma artista completa. Com espírito de artista, talento de publicitária e bom-gosto de curadora, Adriana está dividindo a gestão da sua joalheria com a filha Carol.

Mãe e filha, Regina e Marcela Pagani estão à frente de uma das multimarcas mais antigas da Ilha. Fundada em 1980, a loja Regina Pagani atende mulheres tradicionais e elegantes do Estado. A dupla também marca presença nas maiores festas da Ilha.

Com ascendência italiana e síria, a empresária Renata Pacheco comandou uma das academias de balé mais famosas da cidade. Mas a ascendência síria falou mais alto e acabou herdando a Maria Helena Pacheco, multimarcas famosa da cidade, que tem o nome de sua mãe.

Donas de muito bom gosto para decoração, as irmãs Cledina Garcia e Andréia Biccas comandam a Solarium, uma das lojas mais reconhecida por arquitetos e decoradores do Estado.

Filha da tecladista Zazá Paiva, Ivana Paiva coleciona uma legião de clientes e fãs capixabas do seu talento em design de acessórios. Mesmo morando no Rio, a capixaba mantém uma clientela no Estado.

Pioneiras no ramo de lojas de bijouterias na Ilha, Lourdes e Lívia Ferolla fundaram a Di Ferolla há 34 anos da Di Ferolla, quando a mãe delas, Marina, teve uma depressão forte. Lourdes se reuniu com as irmãs, Lívia e Lucia, e abriram uma loja, com a ideia de fechar depois, só para a mãe se ocupar. Deu tão certo que as três largaram, aos poucos, os empregos para se dedicar à empresa. Atualmente, Lívia comanda uma loja de moda e acessórios.

Uma das profissionais mais conceituadas da cidade, a médica Karina Mazzini é responsável por trazer grandes novidades em dermatologia para os capixabas. Ela comanda uma clínica de dermatologia e estética , que e emprega outras mulheres.

Suely e Gaby Faiçal, mãe e filha, já se preocupavam com uma alimentação que priorizasse os benefícios à saúde. Pioneiras no Estado, a dupla está à frente do D’Bem, restaurante orgânico e funcional da Praia do Canto, desde 2009.