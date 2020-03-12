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Renata Rasseli

Ativista capixaba vai participar de encontro com o Papa Francisco

Crislayne Zeferina, de 27 anos, fará parte de um grupo de dois mil jovens, no evento "Economy of Francesco", em novembro, na Itália

Públicado em 

12 mar 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Crislayne Zeferina Crédito: Monica Zorzanelli
A ativista social e articuladora periférica Crislayne Zeferina vai representar o Espírito Santo no "Economy of Francesco",  em novembro deste ano, na cidade de Assis, na Itália. O encontro com o Papa Francisco vai reunir cerca de 2 mil jovens com menos de 35 anos, de diversas partes do mundo, com o objetivo de construir um mundo mais justo e sustentável, conforme foi indicado pelo Papa Francisco na Encíclica Laudato Si'. "Buscarei diálogos, articulações e parcerias para juntos construirmos uma nova economia pensada a partir de nós. Faço compromisso com a proposta da juventude , que visa mudar a economia atual e dar uma alma para o futuro, para que seja mais justa, sustentável e com um novo protagonismo de quem hoje é excluído".
56% dos inscritos no "Economy of Francesco" são homens e 44% mulheres. Entre eles há empreendedores, economistas, estudantes, promotores de atividades a serviço do bem comum e de uma economia sustentável. 

CAMPANHA

Marly Vidal, Fernando Ronchi, Karla Toríbio Pimenta e Rodrigo de Freitas: em debate sobre igualdade e valorização feminina Crédito: Mônica Zorzanelli

RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA

O cirurgião plástico Humberto Pinto vai presidir a mesa sobre reconstrução mamária durante a 33ª Jornada Centro Oeste de Cirurgia Plástica que acontece entre 19 a 21 de março, em Vitória.

NOVA TURMA

Delva e Sebastião Almeida, Bartira Almeida, Sandro e Natalia Verzola: Família Verzola dá nome à nova turma do Instituto Ponte Crédito: Mônica Zorzanelli

EMPREENDEDORISMO CAPIXABA

Rafael Miranda e Igor Sousa, da Origens, participam nesta quinta, dia 12, em São Paulo do encerramento do programa de empreendedorismo da Endeavor. No total, mil start-ups de todo o país se inscreveram para ter a oportunidade de vivenciar um projeto de 10 meses de mentoria, coordenado pela organização global que é referência na área. Só 10 empresas foram selecionadas e a Origens foi a única delas com sede fora de São Paulo. 

MÊS DA MULHER

Rose Tristão e Sandra Pontes Crédito: Monica Zorzanelli
Lila Tavares, campeã mundial de Aquathlon, e Marianna Faé Crédito: Monica Zorzanelli
Mariangela Avelas, Ealine Caser e Mariana Guerra Crédito: Mônica Zorzanelli

ARTE E PSICANÁLISE

A quinta-feira (12) começa com um bate-papo em torno da exposição "Terceiro Céu", na Matias Brotas arte contemporânea. A psicanalista Luciana Bowen é a convidada para mediar a conversa com os artistas Thainan Castro e Marcelo Macedo. "Terceiro Céu" explora a carga memorial e as criações, construções e desconstruções do inconsciente. Há projeções de sonhos, e alusão ao lúdico, ao que não se vê, mas é sensível ao comum, no lugar onde tudo foi criado, e novas ideias foram geradas.

QUERIDOS DE RR

Giuliano Malenza e Fernanda Trindade Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

CONGRESSO EM PARIS

O cirurgião plástico Luís Eduardo Barbosa participa até o dia 14 deste mês do 37º Encontro anual de Rinoplastia em Dallas. Durante o congresso ele também ministra aula de rinoplastia, neste congresso que é o maior curso de cirurgia de nariz e face do mundo.

JEITO DISNEY

Com o objetivo de aprimorar a experiência em atendimento de seus clientes e colaboradores, a gestora de marketing Fernanda Izoton e a empresária Izabel Benezath, participaram nesta semana, em São Paulo, do curso “O jeito Disney de encantar clientes”, com David Lederman, que é referência no assunto e autor do livro de mesmo nome.

QUERIDAS DE RR

Ana Lucia Wernesbach e Flavia Almeida Crédito: Monica Zorzanelli

MULHER INTEGRAL

Luciana Júdice convida as mulheres de negócios para o evento “Mulher Integral”, nesta sexta, dia 13. Em pauta, temas sobre a mulher protagonista no mercado de trabalho, dentre outras atrações.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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