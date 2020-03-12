Ativista capixaba vai participar de encontro com o Papa Francisco

A ativista social e articuladora periférica Crislayne Zeferina vai representar o Espírito Santo no "Economy of Francesco", em novembro deste ano, na cidade de Assis, na Itália. O encontro com o Papa Francisco vai reunir cerca de 2 mil jovens com menos de 35 anos, de diversas partes do mundo, com o objetivo de construir um mundo mais justo e sustentável, conforme foi indicado pelo Papa Francisco na Encíclica Laudato Si'. "Buscarei diálogos, articulações e parcerias para juntos construirmos uma nova economia pensada a partir de nós. Faço compromisso com a proposta da juventude , que visa mudar a economia atual e dar uma alma para o futuro, para que seja mais justa, sustentável e com um novo protagonismo de quem hoje é excluído".
56% dos inscritos no "Economy of Francesco" são homens e 44% mulheres. Entre eles há empreendedores, economistas, estudantes, promotores de atividades a serviço do bem comum e de uma economia sustentável.
CAMPANHA
RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA
O cirurgião plástico Humberto Pinto vai presidir a mesa sobre reconstrução mamária durante a 33ª Jornada Centro Oeste de Cirurgia Plástica que acontece entre 19 a 21 de março, em Vitória.
NOVA TURMA
EMPREENDEDORISMO CAPIXABA
Rafael Miranda e Igor Sousa, da Origens, participam nesta quinta, dia 12, em São Paulo do encerramento do programa de empreendedorismo da Endeavor. No total, mil start-ups de todo o país se inscreveram para ter a oportunidade de vivenciar um projeto de 10 meses de mentoria, coordenado pela organização global que é referência na área. Só 10 empresas foram selecionadas e a Origens foi a única delas com sede fora de São Paulo.
MÊS DA MULHER
ARTE E PSICANÁLISE
A quinta-feira (12) começa com um bate-papo em torno da exposição "Terceiro Céu", na Matias Brotas arte contemporânea. A psicanalista Luciana Bowen é a convidada para mediar a conversa com os artistas Thainan Castro e Marcelo Macedo. "Terceiro Céu" explora a carga memorial e as criações, construções e desconstruções do inconsciente. Há projeções de sonhos, e alusão ao lúdico, ao que não se vê, mas é sensível ao comum, no lugar onde tudo foi criado, e novas ideias foram geradas.
QUERIDOS DE RR
CONGRESSO EM PARIS
O cirurgião plástico Luís Eduardo Barbosa participa até o dia 14 deste mês do 37º Encontro anual de Rinoplastia em Dallas. Durante o congresso ele também ministra aula de rinoplastia, neste congresso que é o maior curso de cirurgia de nariz e face do mundo.
JEITO DISNEY
Com o objetivo de aprimorar a experiência em atendimento de seus clientes e colaboradores, a gestora de marketing Fernanda Izoton e a empresária Izabel Benezath, participaram nesta semana, em São Paulo, do curso “O jeito Disney de encantar clientes”, com David Lederman, que é referência no assunto e autor do livro de mesmo nome.
QUERIDAS DE RR
MULHER INTEGRAL
Luciana Júdice convida as mulheres de negócios para o evento “Mulher Integral”, nesta sexta, dia 13. Em pauta, temas sobre a mulher protagonista no mercado de trabalho, dentre outras atrações.