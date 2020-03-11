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Renata Rasseli

Maratona de Mountain Bike quebra recorde de inscritos no ES

A 11ª Maratona de Santa Teresa será realizada no dia 22 de março

Publicado em 11 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

11 mar 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Copa Capixaba de Mountain Bike Crédito: Euwaldo Novaes Jr
A 11ª Maratona de Santa Teresa, que é válida como a 1ª etapa da Copa Capixaba de Mountain Bike, quebrou mais uma vez o recorde de inscrição. Com 13 dias de antecedência do evento, a prova já possui 372 atletas inscritos até o momento. A organização está limitando em 400 vagas, ou seja, as inscrições podem acabar a qualquer momento.
A competição, que será realizada no dia 22 de março, se tornou uma das mais tradicionais do Espírito Santo e uma das mais aguardadas do calendário capixaba.
O organizador da Copa Capixaba de Mountain Bike, Sidão Ataíde, pontua que não basta apenas repetir o que já foi realizado em provas anteriores. “Queremos sempre mais para nossos atletas, gostamos de ver as pessoas felizes por estarem participando de nossos eventos”, comemorou.

ANIVERSÁRIO

Regina, Adir, a aniversariante Tatá, Zé Elias e Andrea Bachour Crédito: Mônica Zorzanelli

BATE-PAPO

A coordenadora do curso de Gastronomia da UVV, Marcela Bourguignon, recebe nesta quarta-feira, dia 11, as 19h15, no Anfiteatro da UVV, os chefes Alessandro Eller e Juarez Campos, o empresário André Travaglia e a jornalista especialista em gastronomia Evelize Calmon para uma edição da Roda de Conversa com o tema “O mercado de gastronomia no ES”. “A ideia é promover um debate sobre o segmento, trazendo uma visão crítica sobre o assunto. Mostrar como construir uma carreira sólida na gastronomia e de que forma pode-se começar a atuar nesta área. A ideia é deixar os participantes com o ‘pé no chão’, mas, ao mesmo tempo, despertar um olhar empreendedor”, destaca.

TENDÊNCIAS

Ana Luíza Azevedo se prepara para abastecer sua rede de óticas com as novidades de alto inverno de marcas como Ray Ban, Prada, Dolce Gabbana e Vogue. As peças serão escolhidas em São Paulo, em evento da Luxótica realizado entre 22 e 25 de março.

QUERIDAS DE RR

Ana Cristina Velten e Adriana Leal Crédito: Mônica Zorzanelli
Claudia Bachour e Maria Ferrari Crédito: Mônica Zorzanelli

LANÇAMENTOS 

Renata Pacheco convida para lançamento da coleção outono/inverno, nesta quarta (11), em sua multimarcas, em Santa Lúcia. 
Karen Moro e Thais Medeiros convidam para o lançamento do inverno 2020, nesta quarta (11), na Praia do Canto. 

QUERIDOS DE RR

Daniela Muniz, Renato Bourguignon e Zezé Monteiro Crédito: Mônica Zorzanelli

DIA DA MULHER

Ane Zorzanelli e Walace Menezes convidam para comemorações do Dia Internacional da Mulher, nesta quarta (11), na Praia do Canto. 
Narjara Aguiar recebe cerimonialistas e noivas nesta quarta-feira (11) em seu salão, na Praia do Canto, para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Sob a organização de Stella Miranda são esperadas 40 mulheres para o encontro.

MULHERES EMPODERADAS

Vanessa Cabral é uma das convidadas da roda de conversa “Empodere-se”, promovida pelo Senac, no dia 16 de março, em Vitória. Ela compartilhará seu pioneirismo na micropigmentação, onde atua há mais de 20 anos, quando a técnica era pouco conhecida, e sua reinvenção no segmento da beleza, já que ampliou seu leque de procedimentos e oferece em sua clínica diversos tratamentos estéticos.

FESTA

Fabricio Fontana, Francisco Quitiba e Flavia Carvalhinho: celebrando Tatá Bachour  Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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