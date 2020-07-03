Jardim Camburi tem mais contaminados por Covid que 69 cidades do ES

Movimento de clientes na feira livre do bairro Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Perda do olfato e paladar, febre, dores de cabeça, no corpo e na garganta. Esses foram os sintomas do novo coronavírus que atingiram a família do servidor público Gustavo de Souza Alves Tononi, de 43 anos. Ele, a esposa e o filho, de apenas 2 anos, contraíram a Covid-19 na primeira semana do mês abril. Os três integram a lista dos infectados que moram em Jardim Camburi, em Vitória. O bairro é o primeiro do Estado a registrar mais de mil casos confirmados da doença.

No dia 6 de abril, iniciaram os primeiros sintomas. O meu tratamento e uso de medicação foi em casa com o isolamento domiciliar. Minha esposa teve sintomas leves. Nosso filho de 2 anos permaneceu assintomático. Tivemos contato e conhecemos várias pessoas no bairro que tiveram uma experiência semelhante com o coronavírus, relata Gustavo. Após cumprir 21 dias de isolamento, a família já está curada.

Gustavo Alves Tononi, morador de Jardim Camburi, já diagnosticado com a Covid-19 Crédito: Acervo pessoal

A quantidade de pacientes já identificados com a doença no bairro mais populoso de Vitória representa 12,8% do total de casos computados no município.

De acordo com informações da Prefeitura de Vitória , o coeficiente de incidência por 10.000 habitantes em Jardim Camburi é de 228,59. O bairro com maior taxa na Capital é Enseada do Suá com 916,03. O menor é Pontal de Camburi com 61,22. Os dados foram publicados em uma rede social do prefeito Luciano Rezende (Cidadania) nesta quinta-feira (2).

TAXA DE ISOLAMENTO

Para a infectologista Rubia Miossi, os dados podem estar associados ao número de habitantes e à taxa de de isolamento social registrados no bairro. É o que também acredita o presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi (ACJC), Aloísio Muruce. De acordo com análise da associação, a estimativa é de que o bairro abrigue cerca de 60 mil moradores atualmente.

A nossa população é superior ao número de habitantes de 68 municípios do Espírito Santo. Então, estamos dentro da média de casos confirmados. Se você analisar o índice de contaminação por 10 mil moradores, vai notar que Jardim Camburi não está entre os primeiros. O risco pode estar naquelas pessoas que não foram testadas ainda, alerta.

Aos 68 anos, Aloísio afirma que adota todos os protocolos respiratórios ao sair e ao chegar em casa. A gente está vendo muitas vidas serem perdidas. Minha filha e meu genro pegaram o coronavírus e a situação foi preocupante. Graças a Deus, eles já estão curados e passam bem. Se eu puder dar uma orientação é fiquem em casa, não paguem pra ver, aconselha.

A Gerente de Vigilância em Saúde, Arlete Frank Dutra, lembra que a doença teve os primeiros registros nos bairros de classe média da cidade, sendo alguns deles Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto e Mata da Praia. Segundo ela, por causa do índice populacional, Jardim Camburi também se destaca quando o assunto são outras doenças com notificação compulsória, como a dengue.

A maioria de quem testou positivo está numa faixa etária da população economicamente ativa, que sai para trabalhar e acaba se infectando. É importante dizer que quem tiver os sintomas deve procurar os serviços de saúde e manter o isolamento. Quem não cumpre o distanciamento social, põe em risco a sua família, a sociedade e seu ambiente de trabalho", orientou a gerente.