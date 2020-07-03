Jardim Camburi tem mais contaminados por Covid que 69 cidades do ES

Perda do olfato e paladar, febre, dores de cabeça, no corpo e na garganta. Esses foram os sintomas do novo coronavírus que atingiram a família do servidor público Gustavo de Souza Alves Tononi, de 43 anos. Ele, a esposa e o filho, de apenas 2 anos, contraíram a Covid-19 na primeira semana do mês abril. Os três integram a lista dos infectados que moram em Jardim Camburi, em Vitória. O bairro é o primeiro do Estado a registrar mais de mil casos confirmados da doença.
No dia 6 de abril, iniciaram os primeiros sintomas. O meu tratamento e uso de medicação foi em casa com o isolamento domiciliar. Minha esposa teve sintomas leves. Nosso filho de 2 anos permaneceu assintomático. Tivemos contato e conhecemos várias pessoas no bairro que tiveram uma experiência semelhante com o coronavírus, relata Gustavo. Após cumprir 21 dias de isolamento, a família já está curada.
De acordo com o Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Jardim Camburi contabiliza 1.013 pacientes diagnosticados com a Covid-19 nesta sexta-feira (03). Desse total, 859 pessoas foram curadas e 22 pessoas morreram. O número total de casos do bairro da Capital é maior do que os contabilizados em 69 municípios capixabas ficando atrás somente de Vila Velha (8.329), Serra (8.251), Vitória (7.857), Cariacica (5.528), Linhares (2.241), Colatina (1.908), Cachoeiro de Itapemirim (1.872), Guarapari (1.055) e Aracruz (1.046).
A quantidade de pacientes já identificados com a doença no bairro mais populoso de Vitória representa 12,8% do total de casos computados no município.
De acordo com informações da Prefeitura de Vitória, o coeficiente de incidência por 10.000 habitantes em Jardim Camburi é de 228,59. O bairro com maior taxa na Capital é Enseada do Suá com 916,03. O menor é Pontal de Camburi com 61,22. Os dados foram publicados em uma rede social do prefeito Luciano Rezende (Cidadania) nesta quinta-feira (2).
TAXA DE ISOLAMENTO
Para a infectologista Rubia Miossi, os dados podem estar associados ao número de habitantes e à taxa de de isolamento social registrados no bairro. É o que também acredita o presidente da Associação Comunitária de Jardim Camburi (ACJC), Aloísio Muruce. De acordo com análise da associação, a estimativa é de que o bairro abrigue cerca de 60 mil moradores atualmente.
A nossa população é superior ao número de habitantes de 68 municípios do Espírito Santo. Então, estamos dentro da média de casos confirmados. Se você analisar o índice de contaminação por 10 mil moradores, vai notar que Jardim Camburi não está entre os primeiros. O risco pode estar naquelas pessoas que não foram testadas ainda, alerta.
Aos 68 anos, Aloísio afirma que adota todos os protocolos respiratórios ao sair e ao chegar em casa. A gente está vendo muitas vidas serem perdidas. Minha filha e meu genro pegaram o coronavírus e a situação foi preocupante. Graças a Deus, eles já estão curados e passam bem. Se eu puder dar uma orientação é fiquem em casa, não paguem pra ver, aconselha.
A Gerente de Vigilância em Saúde, Arlete Frank Dutra, lembra que a doença teve os primeiros registros nos bairros de classe média da cidade, sendo alguns deles Jardim Camburi, Jardim da Penha, Praia do Canto e Mata da Praia. Segundo ela, por causa do índice populacional, Jardim Camburi também se destaca quando o assunto são outras doenças com notificação compulsória, como a dengue.
A maioria de quem testou positivo está numa faixa etária da população economicamente ativa, que sai para trabalhar e acaba se infectando. É importante dizer que quem tiver os sintomas deve procurar os serviços de saúde e manter o isolamento. Quem não cumpre o distanciamento social, põe em risco a sua família, a sociedade e seu ambiente de trabalho", orientou a gerente.